Россия провалилась на Евро-2020. Команда Черчесова сыграла даже хуже ожидаемого

Вчера сборная России проиграла Дании 1:4 и завершила выступления на Евро-2020. Итог печальный: 1 победа и 2 поражения, разница мячей 2:7 и последнее, четвёртое место в группе. Могло быть и третье, но провалы в концовках матчей с Данией и Бельгией не позволили нашей сборной обойти Финляндию. Впрочем, это слабое утешение: шансы финнов пройти в 1/8 финала с 3-го места, имея в активе 3 очка, стремятся к нулю.

Самое печальное: нельзя сказать, что России не повезло. Нет, команда сыграла в свою силу, победив не без труда Финляндию и без вариантов проиграв Бельгии и Дании. Могли занять третье место, но не заняли. И это даже ниже букмекерских ожиданий перед турниром.

Букмекеры видели Россию в плей-офф. До игры с Бельгией

Да, именно так. Аналитики букмекерских контор отдавали первые два места в группе Бельгии и Дании, а третье место должно было отойти России. Можно сказать, что здесь нашей сборной действительно не повезло: трагедия, которая произошла с Кристианом Эриксеном, выбила сборную Дании из колеи, что позволило Финляндии набрать 3 очка, которых впоследствии нам и не хватило.



Но в любом случае выхода в плей-офф от нашей команды ждали. Коэффициент на проход перед стартом турнира составлял 1.40, а на то, что в итоге произошло, можно было поставить за 2.95. Задача-то стояла довольно тривиальная: избежать 4-го места в группе и попасть в лучшие две трети команд, занявших третьи места в группе. Как показывает практика, проходной балл – 4 очка. Можно пройти и с тремя, но для этого нужно иметь положительную разницу мячей. Ну или хотя бы не самую плохую.



Но уже первый матч с Бельгией внёс большие сомнения в перспективы сборной. Дело даже не в поражении, а в том, что наша команда уступила крупно. "-3" – очень плохая разница. Уже после этой игры коэффициенты на то, что Россия пройдёт в плей-офф, резко подскочили, до 1.95. В то же время на невыход из группы предлагали уже 1.80. Как видите, вероятность упала ниже отметки в 50%.

Финляндия: обязательная программа, но не более

Матч с Финляндией нужно было обязательно выигрывать, а желательно покрупнее. Коэффициент на победу России в этой игре был 1.70. Что ж, программу-минимум выполнить получилось: индивидуальным мастерством блеснул Алексей Миранчук. А вот о более крупной победе говорить не пришлось: игра получилась нервная и с не самым большим преимуществом. Более того, можно сказать, что команде Черчесова повезло. Микроскопический офсайд у Йоэля Похьянпало на 3-й минуте отменил гол финнов. Есть ощущение, что если бы этот мяч засчитали, всех шансов наша сборная могла лишиться уже после второго матча.

Обречённые на вылет

По итогам второго тура стало понятно: чтобы продолжить борьбу на Евро-2020, сборной России нужно не проиграть Дании в Копенгагене. Поражение в один мяч давало надежду на третье место, но пройти в плей-офф с 3 очками и разницей мячей «-3» было практически нереально.



Как нереально, честно говоря, было и поверить в чудесное преображение сборной России. Букмекеры свою точку зрения высказали в коэффициентах. Около 6.00 на победу, 2.40 на то, что команда не проиграет. Шансы были, прямо скажем, низкими.

Нужно отметить, что на протяжении первого тайма, до гола, у наших неплохо получалось сдерживать датчан. Более того, отличный момент был у Головина. Забей полузащитник «Монако», и всё было бы возможно… Но футбол не знает сослагательного наклонения. Итог 1:4 – и бесславный вылет с турнира. Правы оказались те, кто ставил на ТМ 3.5 набранных очка в группе с коэффициентом 2.10.



Кажется, всем пора наконец признать: дела в нашем футболе год от года только хуже. ЧМ-2018 был яркой вспышкой, но это был домашний турнир, совпавший с лебединой песней поколения. Нужно строить новую команду, параллельно реформируя футбол. И тогда, через некоторое время, возможно букмекерские коэффициенты в отношении перспектив нашей команды будут куда ниже. Остаётся только надеяться.