Германия — Венгрия. Прогноз: Сергей Карасёв защитит Крооса и Киммиха на Евро-2020

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Германия — Венгрия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех сборной Венгрии оценён экспертами в 19.50. А ставки на ничью принимаются за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Германия — Венгрия 23 июня 2021 года

Букмекеры уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьёт Германия, сыграет коэффициент 1.02. Гол Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Германия — Венгрия (23.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, зато сейчас на стадионах можно встретить болельщиков. Групповой этап практически позади, участники доигрывают последние встречи. Больше возможностей исправлять ошибки нет. Уже определились первые пары 1/8 финала турнира.



Программа третьего тура группового этапа Евро-2020 завершится в среду, 23 июня, сразу четырьмя поединками. Решается судьба представителей групп Е и F. Например, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» будут выяснять отношения сборные Германии и Венгрии. Встречу обслужит бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.



На групповом этапе турнира Сергей Карасёв успел принять участие в двух встречах. В качестве резервного арбитра, когда Австрия играла против Северной Македонии, и как главный — в матче Италии и Швейцарии. В последнем случае показал всего две жёлтые карточки, а в Европе работу судьи оценили достаточно высоко. И это очень приятно.



Наверняка для судей найдётся работа и в этот раз. Самый вероятный сценарий предстоящей битвы между Германией и Венгрией вполне очевиден. Немцы набрали только три из шести возможных очков за два тура. Сейчас идут на второй строчке в группе F, но положение шаткое. Чувствовать себя в полной безопасности нельзя.



В первом туре подопечные Йоахима Лёва уступили сборной Франции, хотя имели несколько отличных шансов забить. Французы здорово сыграли на контратаках и забили три мяча. Правда, два из них отменили из-за офсайдов, а тот, что засчитали, — автогол защитника Матса Хуммельса. Вернуть себе уверенность удалось уже через несколько суток, хотя соперник был серьёзный.



Во втором туре немецкая сборная заслуженно выиграла у Португалии со счётом 4:2. На 15-й минуте пропустила, но затем прижала действующего чемпиона Европы и на перерыв ушла уже с преимуществом. А к 60-й минуте счёт стал 4:1 в пользу хозяев. Португальцы в тот день провалились в обороне, сдерживать острые фланговые атаки немцев получалось далеко не всегда.



Теперь ситуация в группе F следующая. Лидирует сборная Франции, а второе и третье место делят Германия с Португалией. Немцы находятся выше из-за преимущества в личной встрече. Победа гарантирует первое или второе место в группе, ничьей хватит для выхода в плей-офф с третьего места.

Всем было очевидно, что венграм изначально не повезло с группой. Все соперники — Франция, Германия и Португалия — входили в число основных претендентов на победу в турнире. Удивительно, что венгерская команда даже умудрилась набрать одно очко с французами. Хотя те логично имели некоторое игровое преимущество. Но реализовать его не смогли.



Зато в первом туре подопечные итальянского специалиста Марко Росси по делу проиграли сборной Португалии (0:3). Не дотерпели около 10 минут. Даже забили, но из офсайда. Конечно, в команде есть лидеры, которые заметно добавляют Венгрии класса. Дать бой она может. И всё же тягаться с немцами в Германии будет невероятно сложно.



Скорее всего, Германия на правах хозяйки прижмёт гостей к воротам и начнёт осаду с первых минут. Игра вторым номером наверняка вынудит венгров чаще фолить. Всё же атака у немцев быстрая. А потому П2 по фолам за коэффициент 1.68, на наш взгляд, выглядит любопытно.



Другой вариант — П1 и тотал меньше 4.5 мяча за 1.69. Сборная Германии осталась без креативного Томаса Мюллера в атаке. У нападающего проблемы с коленом. Рассчитывать на голевой парад мы бы не стали и по той причине, что оборона у Венгрии не такая плохая. Но на очки наиграть гостям будет трудно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Германия — Венгрия 23 июня 2021

Сборная Германии идёт на втором месте в группе F, но задача пока не решена. Для гарантированного выхода в 1/8 финала турнира необходимо набирать очки, победа обеспечит финиш в топ-2. Венгрии изначально не повезло с жеребьёвкой, играть против немцев в гостях крайне сложно. Скорее всего, хозяева вынудят играть венгров вторым номером и чаще фолить.



Ставка: Венгрия совершит больше фолов за 1.68.