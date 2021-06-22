Словакия — Испания. Прогноз: последний шанс для Луиса Энрике и Мораты на Евро-2020

23 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Словакия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех Словакии оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Словакия — Испания 23 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч Словакия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на “обе забьют” можно за 2.41.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Словакия — Испания (23.06.2021)

Одна из самых запутанных и интересных ситуаций на групповом этапе чемпионата Европы сложилась в квартете Е. Перед стартом третьего тура шансы выйти в плей-офф есть у всех трёх участников, которые туда не пробились. В 1/8 финале от группы Е точно сыграет Швеция, а вот больше ничего не понятно. И это просто замечательно.



Самое удивительное, что Испания перед заключительным туром занимает лишь третью строчку турнирной таблицы. Опережает подопечных Луиса Энрике именно Словакия, имеющая на один балл больше. Вот со словаками испанцы и сразятся в среду. Задача формулируется максимально конкретно — выиграть. Тогда никаких проблем не возникнет.



Немаловажным является тот факт, что если предыдущая игра Словакии (0:1 со Швецией) прошла в Санкт-Петербурге, то с Испанией придётся сражаться в Севилье. Формально «Фурия Роха» считается гостем, а на деле не только получает преимущество домашнего поля, но и бонус в виде не самого короткого перелёта соперника. Заметная фора.



Невзирая на то, что все матчи группового этапа Испания проводит фактически дома, в двух играх удалось забить всего один мяч (0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей). Испанцы уже не так хорошо создают моменты, а о реализации и вовсе можно помолчать — за всех ответят Альваро Мората и Жерар Морено. Забивать не выходит даже с пенальти!



Словаки ещё в первом туре удивили победой над Польшей. Собственно, именно эти три очка и позволяют подопечным Павела Гапала удерживаться на втором месте в группе. Словаков полностью устраивает ничья, тогда как Испании нужна только победа. Иначе всё будет решаться на тоненького.



Последняя встреча Словакии с Испанией состоялась в 2015 году. Тогда, ещё будучи действующими чемпионами мира, фаворит легко победил — 2:0. Интересно, что годом ранее стороны встречались в Словакии и, к удивлению многих, победу одержали хозяева — 2:1. Впрочем, та победа так и осталась для них единственной в противостоянии с Испанией — остальные пять матчей завершились в пользу «Фурии Рохи».

Ни одной победы в трёх домашних матчах чемпионата Европы в не самой сильной группе — такого точно не потерпит сверхфутбольная испанская нация. А значит, подопечные Луиса Энрике обязаны разобраться с завершением и побеждать в заключительном туре группового этапа. Поставим на уверенную викторию в исполнении сборной Испании.



Расклад простой. Испанию сложно считать фаворитом Евро-2020, нынешнее поколение явно уступает предыдущему. И всё же в стартовых турах команда была не столь плоха. Она явно заслуживала большего. В какой-то момент должно прорвать. Ждём двух-трёх мячей в исполнении подопечных Луиса Энрике. Для плей-офф этого хватит.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Словакия — Испания 23 июня 2021 года

Гол в первом тайме должен обеспечить заход ставки “победа Испании с форой (-1.5) за 1.66”. Словаков не будет устраивать счёт 0:1, а значит, придётся идти вперёд. Второй гол испанцев на таком фоне станет лишь делом времени. Ждём уверенную победу подопечных Луиса Энрике. Не могут же Мората и Морено постоянно запарывать убойные моменты.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.66.