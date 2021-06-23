Конор Макгрегор – Дастин Порье. Прогноз букмекеров: равные шансы на UFC 264

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 264, в главном бое которого встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это уже третья их схватка в октагоне. Турнир пройдёт со зрителями, проданы уже все билеты. Начало боя – не ранее 07:15 мск.

Букмекеры дают равные шансы на успех обоих пойцов. И победа Макгрегора, и успех Порье оценивают одинаковым коэффициентом 1.92 (по 49% вероятности). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00 (2%).



В то же время аналитики букмекерских контор не сомневаются в том, что бой завершится досрочно. За 1.25 можно сделать ставку на такое развитие событий, ну а вероятность того, что нас ждёт полный бой, оценивают коэффициентом 3.56. При этом на нокаут от Макгрегора можно сделать ставку за 2.30, а на то, что американец отправил Ноториуса в нокаут, можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз боя UFC 264 Макгрегор – Порье (11.07.2021)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье встретятся в октагоне уже в третий раз. В 2014 году Макгрегору не составило труда побить своего оппонента, а в январе 2021 года сильнее оказался уже Дастин, нокаутировав соперника во втором раунде.



Разумеется, оба бойца уверены в своей предстоящей победе. «Это будет лёгкая работа. Снова полный зал. Снова рекорды по продажам билетов и PPV. 10 июля, Город грехов», — заявил Макгрегор. Он также отметил, что Порье разбудил в нём зверя.



Что касается американца, то Дастин не так самоуверен, но за него говорит результат боя полугодовой давности. По словам Порье, в его арсенале есть целая сумка трюков, которые он собирается использовать в предстоящем бою.



Букмекеры дают бойцам равные шансы и это несколько странно, учитывая, что предыдущий бой завершился быстрой и уверенной победой Порье. Макгрегор, конечно, — это имя, но есть ощущение, что он уже больше говорит, чем делает. Так что коэффициент на победу Порье 1.90 – очень неплохой вариант. Собственно, об этом недавно и сказал Камару Усман.



«Конор еще может драться, но он уже не тот Макгрегор, который становился чемпионом двух дивизионов. Сейчас он обыкновенный боец среднего уровня UFC. Если бы не его достижения в прошлом и не умение раскрутить себя, то на него никто бы не обращал внимание.мВ нем нет ничего особенного – у него просто длинный язык. Теперь он больше говорит, чем дерется», – подчеркнул Усман. И ведь не поспоришь.



В чём можно быть уверенным перед этим боем, так это в том, что все 5 раундов он не продлится. Собственно, обе встречи этих бойцов и завершились досрочно: в первом и втором раунде, соответственно. Коэффициент 1.25 низок. При этом вероятность нокаута от Макгрегора выше: на его победу таким способом можно поставить за 2.30, а на Порье дают 3.00. С другой стороны, на то, что Дастин завершит бой сабмишном, предлагают коэффициент 8.00, а вот от ирландца подобных чудес не ждут – здесь коэффициент сразу 25.00.

Если же говорить о раунде, в котором может завершиться этот поединок, то вне конкуренции первый. Поставить на этот временной отрезок можно с коэффициентом 2.90. На второй предлагают коэффициент 4.30, а на третий уже 6.50. Дальше котировки ещё выше – 9.00 и 13.00. Кажется, эти парни действительно решат все быстро.



Что касается победы по очкам, то на Порье дают коэффициент 6.00, а на Макгрегора – 7.00. Разница небольшая, но в плане выносливости аналитики ставят Дастина чуть выше.



Извлечёт ли Макгрегор уроки из январского поражения? Сложно сказать. Говорить он точно не стал меньше. А вот произойдёт ли преображение внутри октагона – посмотрим. Но пока шансы Порье видятся несколько заниженными. Будем и дальше следить и анализировать предстоящий бой. Удачных ставок!