Чили — Парагвай, Медведев — Рууд и другие матчи. Что смотреть 24 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 июня.
На что ставить в футболе 24 июня
Групповой этап на Евро-2020 завершился, команды получили пару дней отдыха перед матчами 1/8 финала. Что ж, сегодня обращаем внимание на Кубок Америки. Здесь в ночь на пятницу матчи Боливия — Уругвай и Чили — Парагвай.
Кроме того, пройдёт много товарищеских матчей, в том числе и с участием российских клубов.
На что ставить в хоккее 24 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на пятницу может оформить путёвку в финал Кубка Стэнли «Монреаль». Команда ведёт в серии у «Вегаса» 3-2, впереди шестой матч.
На что ещё ставить 24 июня
На Уимблдоне продолжается квалификационный турнир, а на турнире на Мальорке Даниил Медведев сыграет с Каспером Руудом из Норвегии. В Истборне Дарья Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
В полуфинале плей-офф НБА третий матч в серии «Финикс» — «Клипперс», пока «Санз» впереди 2-0.
В волейбольной Лиге наций женские полуфиналы: Бразилия – Япония и США – Турция. А вот сборная России заняла только 8-е место и теперь готовится к Олимпиаде в Токио.
- 24 июня 2021
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:06
- 23 июня 2021
-
21:33
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00