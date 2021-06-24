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Ставки на спорт сегодня, 24 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Чили — Парагвай, Медведев — Рууд и другие матчи. Что смотреть 24 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 24 июня: расписание, прогнозы
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Евро отдыхает, пора взглянуть на другие соревнования!

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 июня.

На что ставить в футболе 24 июня

Групповой этап на Евро-2020 завершился, команды получили пару дней отдыха перед матчами 1/8 финала. Что ж, сегодня обращаем внимание на Кубок Америки. Здесь в ночь на пятницу матчи Боливия — Уругвай и Чили — Парагвай.

Кроме того, пройдёт много товарищеских матчей, в том числе и с участием российских клубов.

На что ставить в хоккее 24 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на пятницу может оформить путёвку в финал Кубка Стэнли «Монреаль». Команда ведёт в серии у «Вегаса» 3-2, впереди шестой матч.

На что ещё ставить 24 июня

На Уимблдоне продолжается квалификационный турнир, а на турнире на Мальорке Даниил Медведев сыграет с Каспером Руудом из Норвегии. В Истборне Дарья Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

В полуфинале плей-офф НБА третий матч в серии «Финикс» — «Клипперс», пока «Санз» впереди 2-0.

В волейбольной Лиге наций женские полуфиналы: Бразилия – Япония и США – Турция. А вот сборная России заняла только 8-е место и теперь готовится к Олимпиаде в Токио.

Даниил Медведев — Каспер Рууд. Прогноз: первая ракетка России уже копит силы на Уимблдон Даниил Медведев — Каспер Рууд. Прогноз: первая ракетка России уже копит силы на Уимблдон
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