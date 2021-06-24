Чили — Парагвай. Прогноз: Артуро Видаль и Арангис увязли в скандалах

25 июня состоится матч групповой стадии Кубка Америки Чили — Парагвай. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу Чили в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех Парагвая оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 2.88.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Америки Чили — Парагвай 25 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Чили — Парагвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз матча Кубка Америки Чили — Парагвай (25.06.2021)

Пока невероятный чемпионат Европы встал на паузу и готовится к плей-офф, на другом конце планеты вовсю продолжается групповой этап Копа Америка. Очередной матч квинтета А обещает подарить зрителям массу эмоций — в пятницу встретятся сборные Чили и Парагвая.



Ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что соперники практически гарантировали себе выход в плей-офф. Однако расслабляться точно нельзя. Вряд ли Чили и Парагвай желают выходить в 1/4 финала на победителя группы В, ведь им уже практически гарантированно станет мощнейшая Бразилия.



Чилийцы провели на турнире три матча, в которых набрали пять очков. Победа и две ничьих, это второе место в группе. Тогда как на счету Парагвая всего три очка при двух завершённых поединках — победа и поражение. Каждая из команд уже сыграла с Аргентиной, а значит, именно в очной встрече решится практически всё.



История противостояния Чили и Парагвая насчитывает более 40 матчей, однако нас интересуют более-менее недавние пересечения. Предыдущее случилось в 2017 году и завершилось разгромной (и от того ещё более сенсационной) победой Парагвая со счётом 3:0. Более того, в пяти последних играх Парагвай одержал целых три победы при двух успешных результатах у чилийцев.



Всего три дня назад на турнире разразился громкий скандал. Артуро Видаль и ещё пять чилийских футболистов решили отпраздновать ничейный результат с Уругваем вечеринкой с большим количеством девушек. И всё это при том условии, что выступающие на Копа Америка игроки изолированы от окружающих в специальном «пузыре». Поскольку это уже далеко не первый проступок того же Видаля, санкции тренерского штаба команды могут быть более чем жёсткие.



Взбешённый Ласарте потребовал исключить виновников из сборной и пригрозил уйти сам, если историю попытаются замять. Федерация футбола Чили якобы даже приобрела шесть обратных билетов из Бразилии в Сантьяго. Футболисты же уговаривали тренера разобраться с проблемой внутри команды.



Артуро Видаль, Гари Медель, Чарлес Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан — вот полный список провинившихся. Вроде бы наказаний не последовало, ведь это важные исполнители. В то же время не стоит забывать и о мышечной травме Алексиса Санчеса, которая пока не позволила ему сыграть на турнире. У Парагвая же список травмированных и отстранённых футболистов пуст.

Достаточно интересный матч, в котором наверняка будет не так много забитых мячей. На двоих команды провели пять встреч на турнире, при этом забили лишь шесть голов. Да и то эту статистику прилично выручает уверенная победа Парагвая над аутсайдером группы Боливией (3:1). Учитывая достаточно слабую игру в атаке обоих коллективов и некоторые проблемы внутри чилийской команды, рискнём сделать ставку на успешный матч в исполнении Парагвая.



Линия позволяет подстраховаться и взять победу Парагвая с нулевой форой за коэффициент 2.12. В случае ничьей произойдёт возврат. Сложно сказать, как попадание на первые полосы газет повлияет на игру сборной Чили. И всё же кажется, что шансы неудобного соперника тут как минимум не ниже.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Чили — Парагвай 25 июня 2021 года

Несмотря на то что в плей-офф турнира пробиваются четыре команды из пяти, попадать в четвертьфинале на мощнейшую Бразилию никому не хочется. Парагваю по силам финишировать первым, победа над Чили станет большим шагом. История личных встреч говорит о том, что подопечным Эдуардо Бериссо такая задача по силам.



Ставка: победа Парагвая с форой (0) за 2.12.