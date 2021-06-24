Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: ради финала россиянину придётся напрячься

До 27 лет Карреньо-Буста не выиграл ни одного матча на траве. Теперь он в шаге от финала.

25 июня Даниил Медведев и Пабло Карреньо-Буста сыграют в матче 1/2 финала травяных соревнований категории АТР 250 на Мальорке (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.16. На успех Карреньо-Бусты можно поставить за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста 25 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.74. Ставки на третий сет принимаются за 2.85.

Анализ матча на Мальорке Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста (25.06.2021)

Уже совсем близок Уимблдон, а значит, теннисисты завершают подготовку к главному травяному турниру сезона. До недавнего времени для второй ракетки мира Даниила Медведева она получилась достаточно смазанной. Тем не менее, в пятницу он сыграет в полуфинале соревнований на Мальорке. В соперниках — Пабло Карреньо-Буста из Испании.

Ранее теннисисты играли друг с другом трижды, однако на траве не пересекались. Впрочем, определённые выводы делать можно, ведь все три игры состоялись на харде — тоже не самом медленном покрытии. Как бы то ни было, испанец одержал одну победу при двух у Медведева.

Напомним, что травяной сезон Медведев начал более чем неудачно — уже в первом круге соревнований в Галле (Германия) в двух партиях уступил опытному немцу Яну-Леннарду Штруффу. На Мальорке игра пошла — победы в двух партиях над Корентеном Муте и Каспером Руудом.

Что касается Карреньо-Бусты, текущие соревнования являются для него и вовсе первыми травяными в сезоне. Тем не менее, в полуфинал Mallorca Championships он также пробился без единой проигранной партии — победы над чехом Иржи Веселы и представителем Австралии Джорданом Томпсоном дались с запасом.

В целом же Карреньо-Буста проводит достаточно качественный сезон, в котором потерпел всего семь поражений при 19 победах. Интересно другое — две победы на Мальорке стали для него всего третьими и четвёртыми выигранными на траве в карьере. Прежде он с этим покрытием пересекался редко.

Достаточно сказать, что до 27 лет у Пабло и вовсе было всего пять официальных матчей на данном покрытии. И ноль побед, только поражения. Четыре победы за два года — кажется, испанец, предпочитающий выступать на грунте, постепенно разыгрался и нащупал ритм.

Четвертьфинал Медведева с Руудом продемонстрировал, что даже профильные грунтовики могут доставить ему проблемы. Пусть Даниил и проиграл всего одну свою подачу за две партии, стартовый сет ему дался непросто — 7:5. Во втором Каспер уже откровенно поплыл и отдал россиянину матч, а вот поплывёт ли сверхопытный Карреньо-Буста — вопрос открытый.

Безусловно, за несколько дней до старта Уимблдона Медведеву не стоит рвать жилы и показывать свой максимум ради победы на скромном турнире категории ATP 250. Если Даниил и одержит победу, то сделает это в эконом-режиме. Ставка на Карреньо-Бусту по плюсовой форе видится более чем комфортной. Если Даниил и выиграет, то без разгрома.

Ставки на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста 25 июня 2021 года

И снова букмекеры слепо верят в разгромный успех Медведева. Да, Каспер Рууд не сумел навязать россиянину борьбу во второй партии, однако если первый сет со счётом 5:7 проиграет 29-летний Карреньо-Буста, во втором он станет действовать только острее и агрессивнее. Даниила ожидает крайне непростой матч.

Ставка: победа Карреньо-Бусты с форой (+4.5 гейма) за 1.68.