Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис. Прогноз: вторая ракетка России даже не вспотеет

Аргентинец к 30 годам не выиграл ни одного матча на траве. Рублёву он не соперник.

28 июня Андрей Рублёв и Федерико Дельбонис сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.04. На успех Дельбониса можно поставить за 12.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис 28 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 8.65.

Анализ матча Уимблдона Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис (28.06.2021)

В понедельник стартует одно из самых ярких событий теннисного сезона. Лучшие игроки мира начнут выяснять отношения на травяных кортах Лондона, где на протяжении двух недель будет проходить Уимблдон. В мужскую одиночную сетку квалифицировались сразу четыре представителя России, первым из них в дело вступит Андрей Рублёв.

Соперником уроженца Москвы станет представитель Аргентины Федерико Дельбонис. Такой жребий можно с уверенностью назвать для Рублёва удачным. Дельбонис не просто является профильным грунтовиком — 30-летний спортсмен не выиграл за всю профессиональную карьеру ни одного матча на траве.

Что касается самого Рублёва, то и его сложно назвать большим любителем травяного покрытия. Тем не менее, к 23 годам в активе уже есть 14 успешных матчей на зелёных кортах. На Уимблдоне, впрочем, больших успехов пока добиться не удалось — лишь два выхода во второй круг (2017 и 2019). В 2020 году, напомним, турнир отменили из-за пандемии.

Другое дело, что в этом сезоне подготовка к лондонскому мэйджору прошла у Андрея великолепно. Седьмой номер рейтинга АТР заявился лишь на один травяной турнир в Галле (Германия), на котором дошёл до финала. Взять очередной трофей категории АТР 500 Андрею не удалось из-за великолепной игры француза Уго Умбера — 3:6, 6:7.

Дельбонис, понимая свой уровень на траве, не стал даже готовиться к Уимблдону. Соревнования в столице Великобритании станут для него первыми после вылета с «Ролан Гаррос», где теннисист добрался до четвёртого раунда. Очевидно, что Уимблдон Дельбонис расценивает исключительно как опцию для заработка призовых (даже потерпев поражение в первом круге он заработает более $ 50 тыс.)

В целом Рублёву повезло не только с первым соперником — сразу три первых матча могут быть достаточно проходными. Как минимум Андрей обязан выигрывать две встречи и обновлять собственный рекорд на Уимблдоне. Набранная форма в теории позволяет россиянину даже рассчитывать на четвертьфинал, где его наверняка будет ожидать Новак Джокович.

Как мы уже отмечали выше, Дельбонис приехал на Уимблдон исключительно для галочки и солидного чека. Будь у него в соперниках не седьмая, а 97-я ракетка мира, он бы ещё мог постараться выиграть свой первый травяной матч в карьере, а в случае с Рублёвым даже не будет стараться. Лёгкая победа россиянина видится неизбежностью.

Правда, даже на победу россиянина в трёх сетах коэффициент довольно скромный. Мы бы выбирали между общим тоталом меньше и победой Андрея Рублёва с форой по геймам. Два-три гейма в каждой партии кажутся для Дельбониса потолком.

Ставки на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис 28 июня 2021 года

Андрей, даже находясь в одной половине сетки с Новаком Джоковичем, является одним из реальных претендентов на трофей Уимблдона. Да, вряд ли ему в итоге удастся одержать победу в финале, однако пошуметь в столице Великобритании он способен. Матч с Дельбонисом станет легчайшей разминкой. Аргентинец совсем не любит траву, а потому интригой тут не пахнет.

Ставка: победа Рублёва с форой (-8) за 1.88.