Старт финала Кубка Стэнли, Хорватия — Испания и другие матчи 28 июня: что смотреть сегодня

2021 год вплотную подобрался к экватору: пять месяцев позади, июнь вышел на финишную прямую. Чемпионат Европы по футболу добрался до первого раунда плей-офф, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 28 июня.

На что ставить в футболе 28 июня

На чемпионате Европы грядёт самое любопытное. Первая стадия плей-офф перевалила через середину, в понедельник состоятся ещё два матча 1/8 финала. По традиции они начинаются в 19:00 и 22:00 мск, так что можно провести весь вечер за классным футболом.

В качестве разминки — Хорватия — Испания в Копенгагене (Дания). Соперники провели групповой этап не лучшим образом, но для выхода в плей-офф этого хватило. Хорваты и испанцы за последние пять лет пересекались трижды, так что должны хорошо знать друг друга.



Три часа спустя придёт время Франции и Швейцарии в Бухаресте (Румыния). Имя фаворита вопросов не вызывает: действующие чемпионы мира выиграли «группу смерти», а Швейцария стала лишь третьей в своём квартете. Хотя досрочно списывать Шакири, Джаку и Зоммера явно не стоит.



Продолжается Кубок Америки, там добрались до последнего тура группового этапа. Две встречи, обе начнутся в 3:00 мск. Уругвай — Парагвай, Боливия — Аргентина. Дальше настанет время четвертьфиналов.



Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Играют в чемпионатах Бразилии, Китая, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Японии. Также можно поставить на МЛС и высший российский дивизион у женщин.

На что ставить в хоккее 28 июня

Плей-офф НХЛ добрался до главного блюда. Финал Кубка Стэнли начнётся в ночь на 29 июня, в 3:00 по московскому времени. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сразится с «Монреаль Канадиенс». А это значит, что трофей снова выиграет как минимум один россиянин.

Цвета действующего чемпиона НХЛ защищают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. У канадцев есть молодой Александр Романов, хотя он выходил на лёд в плей-офф считанное количество раз. Будет жарко.

На что ещё ставить 28 июня

Теннис! Стартует Уимблдон. В основную сетку у мужчин попали четыре россиянина. В первый же день Андрей Рублёв сразится с Федерико Дельбонисом из Аргентины, а Карен Хачанов — с Маккензи Макдональдом из США. Британец Энди Маррей против Николоза Басилашвили из Грузии — тоже интересно.



У женщин в понедельник тоже будет на что поглядеть, выбор колоссальный. Светлана Кузнецова сыграет с Лесли Керкхофе из Нидерландов, Анна Калинская — с Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии, Вероника Кудерметова — с Викторией Голубич из Швейцарии, Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд из Германии, Варвара Грачёва — с Петрой Мартич из Хорватии, а Вера Звонарёва — с Мари Боузковой из Чехии. Анастасия Потапова померится силами с хорваткой Донной Векич, а Людмила Самсонова — с эстонкой Кайей Канепи.



В НБА весело. Продолжается финал Западной конференции между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Причём клуб из Аризоны ведёт в серии 3-1, то есть находится в шаге от финала. Пятый раунд битвы между Крисом Полом и Полом Джорджем стартует в 4:00 мск.