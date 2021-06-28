Медведев идёт за титулом на Уимблдоне. Он может стать первой ракеткой мира!

28 июня стартует очередной турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В прошлом году коронавирус не позволил провести эти соревнования, зато в этом сезоне травяной мэйджор вернулся! Причём вернулся с отличной новостью для российских болельщиков. По итогам Уимблдона Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира! Изучаем расклады и болеем за нашего лидера.

Почему Медведев может стать лучшим и как ему это сделать?

По итогам Уимблдона Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира. И это при том, что сейчас он отстаёт от Новака Джоковича на 1833 очка. Как же такое возможно?

Всё дело в том, что из-за пандемии коронавируса рейтинг сейчас частично заморожен. Все теннисисты сохраняют половину очков за 2019 год. Новак в том сезоне победил на Уимблдоне, а значит, не сможет ничего добавить к своему рейтингу. А вот Медведев тогда завершил выступление в третьем круге, ему нужно защитить только 90 очков. Так что в реальности, списав половину рейтинга 2019 года, Джокович опережает Медведева на 878 очков. И это уже вполне можно отыграть.

Для этого Даниилу Медведеву нужно победить на Уимблдоне. Причём можно даже обыграть Джоковича в финале, этого всё равно будет достаточно. А если серб оступится до финала, то нашему игроку будет достаточно даже выхода в финал. Шансы вполне себе неплохие, всё зависит от россиянина. И, кажется, он готов неплохо.

Медведев – второй в букмекерских рейтингах. Но его ждёт испытание на самом старте

Вообще трава подходит Даниилу под его стиль игры. Это не «Ролан Гаррос», на котором Медведев только в этом сезоне преодолел барьер первого круга. Здесь у него всё намного лучше. Нужно только поймать баланс. И, кажется, нашему теннисисту удалось это сделать на прошлой неделе на Мальорке. Даниил выиграл турнир и теперь идёт в букмекерских рейтингах вторым на рынке победителя. Поставить на Медведева можно за 7.50. Первым, разумеется, идёт Джокович, у которого 5 побед на Уимблдоне, в том числе в двух последних розыгрышах. Коэффициент на победу серба 1.85. В первом раунде он сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

Всё бы ничего, но перед Мальоркой Медведев проиграл в первом же раунде турнира в немецком Галле. Он уступил Ян-Леннарту Штруффу. И надо же такому случиться, именно Штруффа жребий определил в соперники Даниилу в первом раунде Уимблдона. Будем надеяться, что сенсация не повторится.

Кто ещё может победить

Букмекеры выделяют ещё нескольких игроков. За 8.00 можно поставить на Стефаноса Циципаса, который в этом сезоне здорово прибавил. На старте его ждёт Фрэнсис Тиафо из США, теннисист неплохой, но нестабильный.

За 11.00 можно сделать ставку на суперветерана Роджера Федерера. Безусловно, победа стала бы очень красивой точкой в его карьере. Федерер даже снялся с «Ролан Гаррос» по ходу турнира, чтобы лучше подготовиться к Уимблдону. В первом круге швейцарец сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.

Шансы Александра Зверева оценивают коэффициентом 12.00. Ему начинать турнир против голландца Таллона Грикспура. За 14.00 можно поставить на Маттео Берреттини из Италии, тем более что первый круг должен стать для итальянца разминкой: аргентинец Гвидо Пелья не показывает своих лучших качеств на траве.

А что остальные наши?

В первую очередь, нужно выделить Андрея Рублёва, который дошёл до финала в Галле. Шансы россиянина оценивают коэффициентом 30.00, на старте соперник проходимый – аргентинец Федерико Дельбонис. Да и в целом сетка у Рублёва довольно неплохая.

Карен Хачанов никак не может найти свою игру, хотя трава подходит россиянину по манере тенниса. Но есть сомнения, что Карен сможет пройти даже стартовый раунд: американец Маккензи Макдональд прошёл квалификацию и находится в неплохой форме. Шансы Хачанова выиграть Уимблдон оценивают коэффициентом 150.00.

Аслан Карацев после ярчайшего начала сезона немного сбавил обороты, но в этом нет ничего удивительного. Поставить на Карацева можно с коэффициентом 100.00, а в первом круге ему выпало играть с опытным французом Жереми Шарди. Будем надеяться, Аслан не повторит ошибок «Ролан Гаррос», где он в первом же раунде проиграл ветерану Филиппу Кольшрайберу.

Для поклонников тенниса наступают особенные две недели. Будем следить за Уимблдоном и, конечно, болеть за наших. Удачных ставок!