Швеция — Украина. Прогноз: везение Андрея Шевченко закончится. Украинцам пора домой

29 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 Швеция — Украина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шведам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех сборной Украины оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Швеция — Украина 29 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.36. Гол Украины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Швеция — Украина (29.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, ждать пришлось долго, хотя это того стоило. Групповой этап благополучно отгремел, без сенсаций не обошлось. Пора двигаться дальше, ведь уже определились даже некоторые четвертьфиналисты. Имена остальных счастливчиков станут известны 28 и 29 июня.

Во вторник сразу четыре сборные завершают розыгрыш путёвок в 1/4 финала турнира. В Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» определят сильнейшего Швеция и Украина, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Без поддержки футболисты не останутся, болельщики смогут заполнить трибуны как минимум на 15 процентов.



Украинцам, надо признать, повезло оказаться в плей-офф. За три тура группового этапа набрали только три очка, дважды проиграв. Победить удалось лишь скромную Северную Македонию (2:1). Хотя и македонцы в тот день дали бой, внушительного преимущества у победителя не было. При доле везения аутсайдер мог зацепить ничью.



А в двух других матчах подопечные Андрея Шевченко ничего не набрали. В первом туре немного не хватило, чтобы ошарашить сборную Нидерландов (2:3). Третий мяч пропустили лишь на 85-й минуте. А в последнем туре по делу уступили сборной Австрии (0:1), показав, откровенно говоря, неубедительную игру.

А вот сборная Швеции выглядит более чем достойно. В группе с крепкими Испанией, Польшей и Словакией она заняла первое место, ни разу не проиграв. За три тура шведы сумели набрать семь из девяти возможных очков. Единственная ничья пришлась на первый матч с испанцами (0:0). Хотя и тогда даже были шансы сотворить сенсацию.



А в двух других случаях подопечные Янне Андерссона сделали то, что должны. Сначала обыграли словаков с минимальным счётом — единственный гол забил с пенальти Эмиль Форсберг. Но хорошие моменты отличиться имелись и до этого. А затем высадили с чемпионата Европы поляков, хотя на тот момент уже гарантировали себе путёвку в 1/8 финала.



Встреча завершилась победой Швеции со счётом 3:2. Результативность игры поражает. На дубль Эмиля Форсберга дублем ответил Роберт Левандовски. И всё же для ничьей этого сборной Польши не хватило. Уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон оформил для своей команды первое место в группе, забив третий.

У шведов есть хорошая возможность дойти как минимум до четвертьфинала чемпионата Европы. Да, сборная Украины непременно проведёт работу над ошибками и добавит, соперник серьёзный. Однако на стороне шведской команды, помимо скандинавского характера, играют также отличная оборона и общий уровень дисциплины.



После провала в Лиге наций Швеция провела восемь игр, включая товарищеские встречи, матчи квалификации ЧМ-2022 и, собственно, групповой этап ЧЕ-2020. За это время пропустила всего лишь три мяча. Результат достойный, а подвиг со сборной Испании наверняка ещё не скоро забудется. Вратарь Ольсен тоже в полнейшем порядке.



Украинцы же похвастаться стабильностью не могут, показатели в последнее время скачут. При таких раскладах, на наш взгляд, есть смысл подумать над ставкой «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.69. Голевого парада здесь явно не предвидится, но шансы на триумф у шведов будут даже повыше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Швеция — Украина 29 июня 2021 года

Сборная Украины сейчас выглядит нестабильно, даже в плей-офф забралась с огромным скрипом. А вот сборная Швеции, напротив, сотворила сенсацию и заняла первую строчку, хотя в группе была сама Испания. Голевого парада не ждём, но шансов выбиться в четвертьфинал у шведов, на наш взгляд, даже побольше, в обороне полнейший порядок.



Ставка: Швеция не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.