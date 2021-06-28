Англия — Германия. Прогноз: унылые британцы усыпят даже Мюллера и Киммиха

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех Германии оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Англия — Германия 29 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Англия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Англия — Германия (29.06.2021)

Первая же стадия плей-офф чемпионата Европы подарила нам сразу несколько матчей с очень громкой вывеской. Если в воскресенье силами мерились Бельгия и Португалия (1:0), то два дня спустя ещё одного участника 1/4 финала определят сборные Англии и Германии. Свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.

За последние 10 лет англичане и немцы играли друг с другом четырежды. Лишь в одном случае сильнее оказались британцы. Дважды была зафиксирована победа Германии, ещё один матч завершился вничью. Впрочем, все четыре игры были товарищескими, а значит, и существенное внимание обращать на эти результаты не стоит.



Тем не менее даже в контексте контрольных поединков нужно отметить удивительно низкую результативность в противостоянии. Лишь в одном случае пробили тотал больше 2.5 гола, тогда как в трёх оставшихся играх было в сумме забито лишь два мяча. Уж если команды осторожничают в товарищеских матчах, то на Евро и вовсе можно ожидать полную засуху.



Нельзя не отметить и результаты Англии в пяти последних встречах. Четыре победы с одинаковым счётом 1:0 и безголевая ничья. При этом результаты практически идеально описывают игру «трёх львов» — скованные действия в атаке и качественная оборона во главе с Магуайром и Стоунзом. Не этого болельщики ждут от своих любимцев.



Подопечные Гарета Саутгейта стали одним из главных разочарований группового этапа Евро. Да, в трёх матчах набрали семь очков и без особых проблем пробились в плей-офф, но всё та же результативность звёздной команды оказалась очень и очень скромной — всего два забитых гола.

По-прежнему молчит Гарри Кейн, который отправлялся на турнир не только в качестве лучшего бомбардира минувшего розыгрыша АПЛ, но и лучшего его ассистента. За форварда отдувается Рахим Стерлинг, откровенно проваливший минувший сезон в «Манчестер Сити». Джек Грилиш появляется от случая к случаю.



Выступление немцев на групповом этапе выдалось значительно более весёлым. Подопечные Йоахима Лёва попали в тяжелейший квартет с Францией, Португалией и Венгрией, однако в трёх турах забили шесть мячей. Тем не менее лишь шестой гол позволил бундестим пробиться в плей-офф — интрига в «группе смерти» закрутилась благодаря страстной сборной Венгрии.

Большим преимуществом для англичан станет тот факт, что игра с Германией состоится в Лондоне. Только команда Саутгейта проводит матч 1/8 финала на домашнем стадионе. А уж если британцы сумеют навязать сопернику свою игру, стоит снова ожидать скучный и неспешный матч. В котором рассчитывать на результативность будет слишком наивно.



Единственный (и достаточно призрачная) вариант — что планы поменяет быстрый гол одной из сторон. Ставка на тотал меньше в любом случае кажется бетонной. Цена ошибки колоссальна: проигравший покинет турнир, а победитель получит крайне дружелюбную турнирную сетку с отличными шансами добраться до финала. Похоже, с голами и весельем тут не заладится.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Англия — Германия 29 июня 2021 года

Очередная громкая вывеска Евро-2020 разочарует поклонников футбола. Британцы снова сыграют осторожно, немцам тоже нет никакого смысла взвинчивать темп с первых минут. Даже в случае обмена голами вряд ли соперники полетят вперёд ради победы в основное время. Напрашивается что-то в духе 1:0 или 1:1. Хотя и нулевую ничью исключать никак нельзя.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.