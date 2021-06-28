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Аслан Карацев — Жереми Шарди, 29 июня 2021 года, прогноз на матч Уимблдона, смотреть онлайн, прямой эфир

Аслан Карацев — Жереми Шарди. Прогноз: россиянин даже не успеет распаковать чемоданы
Никита Сакун
Карацев — Шарди. Прогноз на матч 29.06.2021
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К 27 годам Аслан Карацев может похвастать всего двумя победами на траве.

29 июня Аслан Карацев и Жереми Шарди сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.57. На успех Шарди можно поставить за 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Аслан Карацев — Жереми Шарди 29 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев и Жереми Шарди получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 39.5 гейма оценён коэффициентом 1.78. Ставки на пятый сет принимаются за 3.55.

Анализ матча Уимблдона Аслан Карацев — Жереми Шарди (29.06.2021)

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 13:00 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Жереми Шарди
61
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди

Две недели назад в большом теннисе стартовал травяной сезон. К концу июня добрались до последнего и главного «зелёного» турнира — Уимблдона. В одиночную мужскую сетку попали сразу четыре представителя России. Один из них, Аслан Карацев, свой путь начнёт матчем с французом Жереми Шарди.

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Ранее теннисисты встречались друг с другом лишь однажды — Шарди обыграл Карацева в квалификации соревнований в Шанхае в 2019 году (6:4, 6:0). Сразу же хочется отметить, что на тот момент Аслан не входил даже в топ-200 мирового рейтинга, тогда как сейчас является 24-й ракеткой мира.

Подготовку россиянина к Уимблдону сложно назвать качественной. Аслан заявился всего на один травяной турнир (Queen's Club Championships), где выиграл одну игру — 3:6, 6:4, 6:2, с 172-й ракеткой мира Алехандро Табило. Уступив во втором круге Кэмерону Норри, он продолжил подготовку к травяному мэйджору в тренировочном режиме.

Травяной сезон Шарди пока протекает ещё хуже — два матча, два поражения. Сперва Жереми не сумел обыграть Янника Ганфманна на соревнованиях в Штутгарте (Германия), после чего уступил Александру Бублику на старте того же Queen's Club Championships.

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Тем не менее, Шарди можно с уверенностью назвать теннисистом, любящим играть на травяном покрытии. Мощная подача, качественная игра у сетки — обладая таким набором качеств, плохо выступать на быстрых кортах попросту нельзя. Есть в его активе и трофеи, выигранные на зелёных кортах, а 2018 год он и вовсе закончил со статистикой 12-3 на траве.

Карацев же на травяных кортах в принципе не играл на протяжении всей профессиональной карьеры. Начиная с 2012 года у Аслана всего семь матчей на траве — две победы при пяти поражениях. Учитывая не самую удачную и основательную подготовку к Уимблдону, напрашивается вывод, что на лондонский мэйджор россиянин ставку не делает.

Кажется, букмекеры не особо заглядывали в статистику теннисистов на данном покрытии, когда выставляли коэффициенты на предстоящий матч. Оттолкнулись от рейтинга Аслана и Жереми, сделали россиянина солидным фаворитом. Да и всё. На деле же для россиянина всё будет очень и очень непросто. Французу по силам не просто навязать сопернику борьбу, но и одержать победу.

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Потому сыграем по коэффициенту, мудрить не станем. Шансы соперников максимально близки к равным, а потому 2.30 на лобовую победу Шарди кажутся перебором. Вот и возьмём П2. Вариант попроще — успех француза с плюсовой форой по вкусу. Карацев на траве не блещет, так что вряд ли он пройдёт далеко.

Ставки на матч Уимблдона Аслан Карацев — Жереми Шарди 29 июня 2021 года

Карацев фактически не имеет опыта игры на траве, накануне Уимблдона он не стал навёрстывать упущенное. Такое отношение при подготовке к турниру «Большого шлема» может дорого обойтись россиянину. Опытный Шарди сделает всё для победы — котировки букмекеров здесь не имеют никакого значения.

Ставка: победа Шарди за 2.30.

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