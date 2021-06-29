Швеция — Украина. Прогноз «Фонбет»: Берг и Классон выбьют Андрея Шевченко с Евро-2020

29 июня сборные Швеции и Украины сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Стартовый свисток на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прозвучит в 22:00 мск. Сделать ставку на матч Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Швеция

Подопечные Янне Андерссона заняли первое место в группе Е, главным фаворитом которой считалась сборная Испании. В первом туре шведам удалось отстоять нулевую ничью как раз с испанцами, при этом установив антирекорд чемпионатов Европы по времени владения мячом – всего 14,9%. Но для Швеции было стратегически важно набрать хотя бы одно очко.



Дальше пошло гораздо проще. Словакия и Польша создали проблемы, но не настолько значительные, чтобы лишить шведов двух побед. Словаки были обыграны со счётом 1:0, поляки – 3:2. Причём в последнем матче группового этапа шведы вели 2:0, к 84-й минуте дважды пропустили от форварда «Баварии» Роберта Левандовского, но на 94-й минуте вырвали победу благодаря точному удару полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.



Накануне Евро-2020 положительные тесты на COVID-19 сдали два полузащитника сборной Швеции – Деян Кулушевски из «Ювентуса» и Маттиас Сванберг из «Болоньи». Если Сванберга не оказалось в заявке матчей группового этапа, то Кулушевски успел выздороветь и вышел на замену во встрече с Польшей. 35 проведённых минут оказалось достаточно, чтобы оформить две голевые передачи.

В какой форме Украина

В первом туре группового этапа подопечные Андрея Шевченко уступали 0:2 Нидерландам, сумели отыграться, но на 85-й минуте пропустили решающий гол (2:3). Во втором туре украинцы переиграли 2:1 Северную Македонию. Счёт мог быть и крупнее, но Руслан Малиновский в концовке встречи не реализовал пенальти. В третьем туре Украине и Австрии для выхода в 1/8 финала было достаточно сыграть вничью, но жёлто-синие уступили 0:1.



Однако благодаря победе шведов над поляками, а также крупной победе Испании над Словакией украинцы вышли в плей-офф с четвёртого места в рейтинге сборных, занявших в группах третьи места.



После матча с Австрией лидерам сборной Украины Руслану Малиновскому и Андрею Ярмоленко был предоставлен дополнительный отдых. 25 июня оба вернулись в общую группу. Вингер Александр Зубков, получивший травму в первом туре группового этапа и досрочно заменённый, продолжает тренироваться индивидуально. Его участие в матче со шведами под вопросом. Как и защитника Дениса Попова, также испытывающего проблемы с икроножной мышцей.

Ориентировочные составы Швеции и Украины

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Кулушевски, Исак.



Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Швеция – Украина: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом пять раз, преимущество на стороне украинцев: две победы, две ничьи, а также одно поражение.



Последняя встреча датируется июнем 2012 года, когда Швеция и Украина играли на групповом этапе чемпионата Европы. Благодаря дублю нынешнего главного тренера сборной Андрея Шевченко украинцы победили 2:1. Одна из результативных передач на счету нынешнего капитана сборной – Андрея Ярмоленко. Единственный гол шведов был забит форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем, не попавшим на Евро-2020 из-за травмы колена.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Швеция – Украина 29 июня 2021 года

Ставка: победа Швеции всухую за 3.50. (Сделать ставку).



Ни в одной из пяти очных встреч команд не было забито больше 3 мячей. Коэффициент на тотал меньше 3.5 гола небольшой – всего 1.20. Такая ставка кажется одной из наименее рискованных.



Если же говорить о возможности сорвать более серьезный куш, то стоит рассмотреть ставку с сухой победой Швеции. Подопечные Андерссона сумели не пропустить от Испании и Словакии на нынешнем Евро. Да, поляки дважды огорчили Робина Ольсена. Но, во-первых, шведы к тому матчу уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому играли не в полную силу. Во-вторых, в составе сборной Украины нет форварда уровня Роберта Левандовского.



В последних восьми матчах шведы сыграли на ноль шесть раз. Они стали первыми в группе с Мексикой, Кореей и Германией на ЧМ-2018. Теперь выиграли группу с Испанией, Словакией и Польшей на Евро-2020. Не стоит недооценивать потенциал Швеции с Ольсеном в воротах, Линделёфом в обороне, Форсбергом и Кулушевски в полузащите и Исаком в нападении.