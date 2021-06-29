Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан. Прогноз: лёгкая победа россиянки на старте Уимблдона

30 июня Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Богдан можно поставить за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан 30 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.78. Ставки на третий сет принимаются за 2.64.

Анализ матча Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан (30.06.2021)

Стартовало одно из самых ярких событий теннисного сезона. Лучшие игроки мира начали выяснять отношения на травяных кортах Лондона, где на протяжении двух недель будет проходить Уимблдон. В женскую одиночную сетку квалифицировались сразу 13 представительниц России.

Многого ожидают от финалистки «Ролан Гаррос» Анастасии Павлюченковой. Соперницей уроженки Самары по первому кругу станет 92-я ракетка мира из Румынии Ана Богдан, с которой Анастасия ранее встречалась лишь однажды. Матч теннисисток на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай) получился в одну калитку — 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Сразу же стоит отметить, что Богдан не является любительницей игры на траве. К 28 годам у румынки чуть более 10 матчей на данном покрытии, последняя из них случилась ещё в 2019 году. После выхода в третий круг «Ролан Гаррос» Ана не заявилась ни на один травяной турнир.

Впрочем, и подготовку Павлюченковой к Уимблдону идеальной не назовёшь. Проведя семь матчей на Открытом чемпионате Франции, Анастасия сыграла лишь один травяной турнир — поражение в первом круге Истбурна (Великобритания) от будущей чемпионки Елены Остапенко — 1:6, 3:6.

Что касается выступлений Павлюченковой на траве в целом, тут всё в полном порядке. Из года в год россиянка стабильно играет по несколько турниров, а на Уимблдоне-2016 и вовсе пробилась в четвертьфинал. Жеребьёвка текущего розыгрыша соревнований оказалась для россиянки благоприятной.

Достаточно сказать, что лишь в третьем раунде она может встретиться с сеяной теннисисткой, да и то в перспективе это не самая сильная на траве Каролина Мухова. Потому есть всё необходимое, чтобы плавно вкатиться в турнир и набрать форму через матчи.

Большую часть карьеры Богдан провела на грунте, при этом стиль её игры заключается в глухой обороне и редких контратаках. Павлюченкова же, напротив, заряжена исключительно на атаку, а травяные корты идеально для этого подходят. Учитывая и наличие приличной подачи, Анастасия должна забирать практически все геймы на своей подаче.

Существенное преимущество Павлюченковой по игре должно вылиться в существенный разрыв и по счёту. Букмекеры же не слишком верят даже в победу Анастасии со счётом 2-0. А мы верим. Верим и сделаем на это ставку — коэффициент более чем привлекательный, 1.77.

Ставки на матч Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Ана Богдан 30 июня 2021 года

Чуть более двух лет назад Павлюченкова уничтожила Богдан на хардовых соревнованиях в Китае. Румынка не любит быстрые покрытия, поэтому на кортах Уимблдона будет чувствовать себя ещё менее уверенно. На бумаге абсолютно ничего не должно помешать крупной победе россиянки. Разве что усталость после затяжного «Ролан Гаррос», хотя времени имелось достаточно.

Ставка: победа Павлюченковой со счётом 2-0 за 1.77.