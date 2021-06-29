Новак Джокович — Кевин Андерсон. Прогноз: первой ракетке мира южноафриканец не соперник

Совсем недавно Андерсон входил в топ-20 рейтинга, а теперь вывалился из первой сотни.

30 июня Новак Джокович и Кевин Андерсон сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Андерсона можно поставить за 16.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон 30 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Кевин Андерсон получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 8.65.

Анализ матча Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон (30.06.2021)

Первый игровой день Уимблдона подарил болельщикам совсем немного матчей. Всему виной уже ставший привычным для турнира дождь. Тем не менее свою победу успел-таки одержать действующий чемпион соревнований Новак Джокович. Следующим соперником серба станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.

Джокович не слишком уверенно начал турнир, проиграв первый же сет 253-й ракетке мира Джеку Дрейперу со счётом 4:6. Хотя на ТБШ подобное случается крайне редко. В концовке партии Ноле откровенно смеялся над собственными ошибками, однако в себя пришёл достаточно быстро. В оставшихся трёх сетах разозлившийся серб отдал британцу всего пять геймов.

Что касается Андерсона, его матч с колумбийцем Марсело Барриосом Верой проходил по схожему сценарию. Кевин проиграл первую партию, после чего взял три следующих. Да, ни в одном из сетов не было разгромного счёта, но южноафриканцу это и не надо — выход во второй круг крупного турнира важнее.

Ещё несколько лет назад битва Джоковича и Андерсона вполне тянула на как минимум четвертьфинал Уимблдона. Однако сейчас реалии таковы, что представитель Южной Африки лишь мечтает о поздних стадиях турниров «Большого шлема». Тем не менее достаточно удивительно, что букмекеры оценивают шансы Кевина даже ниже, чем в случае с Дрэйпером.

Джокович и Андерсон играли друг с другом целых 12 раз, при этом южноафриканцу удалось одержать всего две победы. Были матчи между ними и на Уимблдоне, причём сразу три. И лишь однажды Кевин сумел выиграть у серба партию. Было это в 1/8 финала розыгрыша 2015 года, тогда всё зашло даже слишком далеко. Андерсон вёл со счётом 2-0 по сетам, однако дожать Ноле не смог. И в итоге всё же проиграл.

Как бы то ни было, сейчас теннисисты находятся на абсолютно разном уровне. Андерсон является 102-й ракеткой мира, Джокович — первой. У Кевина семь побед в сезоне при восьми поражениях, тогда как статистика Новака — 28-3. Всему виной постоянные травмы южноафриканца, но разве это хоть как-то волнует его соперника?

Кажется, никакой борьбы в предстоящей игре не сложится. Андерсон, по-прежнему испытывающий периодические проблемы со здоровьем, отчётливо понимает, что для победы над Джоковичем даже его максимума не хватит. Стоит ли в таких условиях в очередной раз рисковать здоровьем и ставить под сомнение концовку сезона? Вряд ли.

Что это значит? Лёгкая победа для Джокера. Коэффициент даже на успех серба в трёх партиях откровенно скромен, потому придётся зайти с другой стороны. Мы бы выбирали между тоталом меньше и победой Джоковича с форой по геймам. Одну встречу в Лондоне он уже затянул, а тратить лишние силы в стартовых раундах абсолютно ни к чему. Они ещё потребуются.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон 30 июня 2021 года

Очередной поход за календарным золотым «Большим шлемом» в исполнении Джоковича пока выглядит более чем убедительно. Кевин Андерсон в своей нынешней форме совсем не похож на того, кто сможет хоть что-то противопоставить первой ракетке мира, а значит, победа Новака будет более чем уверенной. Ставим на Ноле с минусовой форой по геймам.

Ставка: победа Джоковича с форой (-8) по геймам за 1.82.