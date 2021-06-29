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Новак Джокович — Кевин Андерсон, 30 июня 2021 года, прогноз на матч Уимблдона, смотреть онлайн, прямой эфир

Новак Джокович — Кевин Андерсон. Прогноз: первой ракетке мира южноафриканец не соперник
Никита Сакун
Джокович — Андерсон. Прогноз на матч 30.06.2021
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Совсем недавно Андерсон входил в топ-20 рейтинга, а теперь вывалился из первой сотни.

30 июня Новак Джокович и Кевин Андерсон сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Андерсона можно поставить за 16.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон 30 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Кевин Андерсон получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 8.65.

Анализ матча Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон (30.06.2021)

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 13:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Кевин Андерсон
102
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон

Первый игровой день Уимблдона подарил болельщикам совсем немного матчей. Всему виной уже ставший привычным для турнира дождь. Тем не менее свою победу успел-таки одержать действующий чемпион соревнований Новак Джокович. Следующим соперником серба станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.

Джокович не слишком уверенно начал турнир, проиграв первый же сет 253-й ракетке мира Джеку Дрейперу со счётом 4:6. Хотя на ТБШ подобное случается крайне редко. В концовке партии Ноле откровенно смеялся над собственными ошибками, однако в себя пришёл достаточно быстро. В оставшихся трёх сетах разозлившийся серб отдал британцу всего пять геймов.

Что касается Андерсона, его матч с колумбийцем Марсело Барриосом Верой проходил по схожему сценарию. Кевин проиграл первую партию, после чего взял три следующих. Да, ни в одном из сетов не было разгромного счёта, но южноафриканцу это и не надо — выход во второй круг крупного турнира важнее.

Ещё несколько лет назад битва Джоковича и Андерсона вполне тянула на как минимум четвертьфинал Уимблдона. Однако сейчас реалии таковы, что представитель Южной Африки лишь мечтает о поздних стадиях турниров «Большого шлема». Тем не менее достаточно удивительно, что букмекеры оценивают шансы Кевина даже ниже, чем в случае с Дрэйпером.

Джокович и Андерсон играли друг с другом целых 12 раз, при этом южноафриканцу удалось одержать всего две победы. Были матчи между ними и на Уимблдоне, причём сразу три. И лишь однажды Кевин сумел выиграть у серба партию. Было это в 1/8 финала розыгрыша 2015 года, тогда всё зашло даже слишком далеко. Андерсон вёл со счётом 2-0 по сетам, однако дожать Ноле не смог. И в итоге всё же проиграл.

Как бы то ни было, сейчас теннисисты находятся на абсолютно разном уровне. Андерсон является 102-й ракеткой мира, Джокович — первой. У Кевина семь побед в сезоне при восьми поражениях, тогда как статистика Новака — 28-3. Всему виной постоянные травмы южноафриканца, но разве это хоть как-то волнует его соперника?

Кажется, никакой борьбы в предстоящей игре не сложится. Андерсон, по-прежнему испытывающий периодические проблемы со здоровьем, отчётливо понимает, что для победы над Джоковичем даже его максимума не хватит. Стоит ли в таких условиях в очередной раз рисковать здоровьем и ставить под сомнение концовку сезона? Вряд ли.

Что это значит? Лёгкая победа для Джокера. Коэффициент даже на успех серба в трёх партиях откровенно скромен, потому придётся зайти с другой стороны. Мы бы выбирали между тоталом меньше и победой Джоковича с форой по геймам. Одну встречу в Лондоне он уже затянул, а тратить лишние силы в стартовых раундах абсолютно ни к чему. Они ещё потребуются.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон 30 июня 2021 года

Очередной поход за календарным золотым «Большим шлемом» в исполнении Джоковича пока выглядит более чем убедительно. Кевин Андерсон в своей нынешней форме совсем не похож на того, кто сможет хоть что-то противопоставить первой ракетке мира, а значит, победа Новака будет более чем уверенной. Ставим на Ноле с минусовой форой по геймам.

Ставка: победа Джоковича с форой (-8) по геймам за 1.82.

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