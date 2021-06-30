Финал Кубка Стэнли, Уимблдон и другие соревнования. Что смотреть 30 июня

2021 год близок к экватору: подходит к концу июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 июня.
На что ставить в футболе 30 июня
На Евро-2020 сегодня первый день отдыха перед четвертьфиналами. Так что любители футбола могут взять передышку. Ну или сделать ставки на матчи азиатской Лиги чемпионов. Кроме того, в Европе целый ряд товарищеских поединков, клубы готовятся к новому сезону.
На что ставить в хоккее 30 июня
«Тампа» и «Монреаль» в ночь на четверг проведут второй матч финальной серии Кубка Стэнли. В первой игре клуб из США оказался сильнее — 5:1. Посмотрим, смогут ли Василевский, Кучеров, Сергачёв и компания развить успех.
На что ещё ставить 30 июня
На Уимблдоне погода пока вносит коррективы в расписание. Сегодня должен стартовать второй круг, но ещё не все сыграли свои поединки в первом раунде. Посмотрим, смогут ли организаторы провести все запланированные встречи или же снова будут большие паузы из-за дождя.
Мужская сборная России по баскетболу начинает свой путь в олимпийской квалификации. От команды Сергея Базаревича не ждут многого, однако наша команда постарается опровергнуть скептиков. В первой игре в Сплите россияне сыграют с Мексикой.
В НБА «Финикс» ведёт в серии с «Клипперс» 3-2 и может обеспечить себе выход в финал, если выиграет в шестой встрече. Эта игра состоится в ночь на четверг.
- 30 июня 2021
-
08:45
-
08:04
-
07:59
-
07:58
-
07:13
- 29 июня 2021
-
21:05
-
21:00
-
20:00
-
19:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55