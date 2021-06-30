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Ставки на спорт сегодня, 30 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Финал Кубка Стэнли, Уимблдон и другие соревнования. Что смотреть 30 июня
Пётр Кондаков
Что смотреть 30 июня
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А ещё попытка сборной России по баскетболу пробиться на Олимпиаду.

2021 год близок к экватору: подходит к концу июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 июня.

На что ставить в футболе 30 июня

На Евро-2020 сегодня первый день отдыха перед четвертьфиналами. Так что любители футбола могут взять передышку. Ну или сделать ставки на матчи азиатской Лиги чемпионов. Кроме того, в Европе целый ряд товарищеских поединков, клубы готовятся к новому сезону.

На что ставить в хоккее 30 июня

«Тампа» и «Монреаль» в ночь на четверг проведут второй матч финальной серии Кубка Стэнли. В первой игре клуб из США оказался сильнее — 5:1. Посмотрим, смогут ли Василевский, Кучеров, Сергачёв и компания развить успех.

На что ещё ставить 30 июня

На Уимблдоне погода пока вносит коррективы в расписание. Сегодня должен стартовать второй круг, но ещё не все сыграли свои поединки в первом раунде. Посмотрим, смогут ли организаторы провести все запланированные встречи или же снова будут большие паузы из-за дождя.

Мужская сборная России по баскетболу начинает свой путь в олимпийской квалификации. От команды Сергея Базаревича не ждут многого, однако наша команда постарается опровергнуть скептиков. В первой игре в Сплите россияне сыграют с Мексикой.

В НБА «Финикс» ведёт в серии с «Клипперс» 3-2 и может обеспечить себе выход в финал, если выиграет в шестой встрече. Эта игра состоится в ночь на четверг.

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