Роджер Федерер — Ришар Гаске. Прогноз: швейцарец помнит, как обыгрывать старого друга

В первом круге Федереру было очень и очень тяжело. Пора экономить силы и побеждать разгромно.

1 июля Роджер Федерер и Ришар Гаске сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Федерера — коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех Гаске можно поставить за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Роджер Федерер — Ришар Гаске 1 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Роджер Федерер — Ришар Гаске получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 4.65.

Анализ матча Уимблдона Роджер Федерер — Ришар Гаске (01.07.2021)

Уимблдон-2021 стартовал ещё в понедельник, однако за первые игровые дни было сыграно крайне мало матчей. Причина банальна, предсказуема и даже привычна — британские дожди. Тем не менее лидеры мирового тенниса играют без особых проблем — корты, имеющие крышу, любезно принимают у себя главные противостояния дня.

Одной из таких игр в третий игровой день станет встреча Роджера Федерера и Ришара Гаске. Пока к Маэстро имеются вопросы. Дело в том, что стартовый матч Федерера на Уимблдоне выдался, мягко говоря, неубедительным. Роджер проигрывал 1-2 Адриану Маннарино, и лишь удача помогла швейцарцу выиграть четвёртую партию.

А так удалось избежать тяжелейшего пятого сета — опытный француз травмировался, не смог сдержать слёз и отказался продолжать поединок. Но даже так на корте соперники провели почти три часа. А ведь возрастной Федерер уже не может похвастать былой выносливостью. Для него максимально важно беречь силы.

«Концовка матча была ужасной, Маннарино играл лучше и мог сегодня выиграть. По ходу матча Адриан только прибавлял», — Роджер и сам понимает, что ему повезло, а вот о своей игре много комплиментарных вещей не говорит. Действительно, матч в его исполнении был далеко не самым лучшим.

Тем не менее практически все понимают, что текущий розыгрыш Уимблдона станет последним для 39-летнего уроженца Базеля. Федерер получил достаточно простую сетку, которая может завести его минимум в четвертьфинал. Да, Роджер явно всё ещё настроен взять трофей, однако нужно быть реалистом — сделать это будет почти невозможно.

Ришар Гаске в роли соперника видится для Федерера даже более комфортным, нежели Маннарино. Да, француз всегда достойно играет на траве, однако его результаты в последние годы не впечатляют. Огромное количество травм, снятий и других проблем отбросило за пределы топ-50 рейтинга ATP. Складывается впечатление, что выдержать много пятисетовых матчей подряд ему не позволит состояние здоровья.

В своём стартовом матче Уимблдона француз достаточно легко одолел Юити Сугиту (3-1) и в целом оставил хорошее впечатление. Впрочем, одно дело обыгрывать 110-ю ракетку мира на задворках и совсем другая история — выходить на центральный корт Лондона против легенды мирового тенниса. Пусть и прошедшей пик.

История противостояния Гаске и Федерера насчитывает более 20 матчей, однако особое внимание нужно обратить на их относительно недавние пересечения. За последние три года их накопилось всего два, ни в одном из случаев Ришару не удалось выиграть даже партии. Кажется, такая участь настигнет его и в этот раз.

Ставка на победу Федерера в трёх партиях выглядит более чем привлекательно. Коэффициент очень симпатичный, выше двойки. Если вы предпочитаете более осторожные варианты, возьмите победу швейцарца с минусовой форой по геймам.

Ставки на матч Уимблдона Роджер Федерер — Ришар Гаске 1 июля 2021 года

Да, Федерер не смог порадовать своих болельщиков в стартовом круге, однако и соперник у него был серьёзный. Роджер приучил всех к тому, что два плохих матча подряд у него случаются крайне редко. После затяжной игры нужно начинать экономить силы, а значит, победа со счётом 3-0 ему просто необходима.

Ставка: победа Федерера со счётом 3-0 за 2.10.