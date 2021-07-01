Андрей Рублёв — Фабио Фоньини. Прогноз: опытный итальянец удивит вторую ракетку России

Прошлый матч Рублёва и Фоньини закончился разгромной победой россиянина. Правда, на траве они ещё не играли.

2 июля Андрей Рублёв и Фабио Фоньини сыграют в матче третьего круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.15. На успех Фоньини можно поставить за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Фабио Фоньини 2 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Фабио Фоньини получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 5.00.

Анализ матча Уимблдона Андрей Рублёв — Фабио Фоньини (02.07.2021)

Матчи двух первых раундов Уимблдона позади. Большинство пассажиров и профильных грунтовиков отсеялось, а значит, пары становятся всё интереснее и интереснее. Одной из самых красочных вывесок третьего круга станет встреча россиянина Андрея Рублёва с опытнейшим представителем Италии Фабио Фоньини.

Рублёв и Фоньини играли друг с другом семь раз. Вроде бы огромная выборка, однако ни один матч не проходил на траве. Если взять приближенный к траве хард, то там было три встречи, две из которых выиграл итальянец. Последняя же битва завершилась быстрым и очевидным успехом Андрея — уверенные 6:1, 6:2 на ATP Cup 2021.

Первый и второй круги оказались проходными для обоих теннисистов. Итальянец поочерёдно обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа (3:0) и Ласло Джере (3:1), тогда как уроженец Москвы оказался сильнее Федерико Дельбониса (3:1) и Ллойда Джорджа Харриса (3:0). Впрочем, мало кто сомневался в выходе в третий круг обоих спортсменов ещё перед стартом турнира.

34-летний Фоньини на протяжении всей карьеры не показывал лучший теннис на травяных кортах. Его лучший результат — три победы в сезоне. За 2021 год Фабио выиграл уже два матча на быстром покрытии (как раз в первом и втором кругах Уимблдона), а потому находится в шаге от повторения рекорда.

Рублёв же, напротив, на зелёных кортах чувствует себя более чем уверенно. В одном лишь текущем сезоне набралось шесть побед при одном поражении. За неделю до старта Уимблдона Андрей играл в финале соревнований в Галле (Германия), где потерпел поражение от француза Уго Умбера. Все остальные травяные матчи сезона он выиграл.

При всей универсальности Фоньини следует отметить, что на траве Фабио чувствует себя не очень уверенно. Регулярные травмы, которые преследуют итальянца в последние годы, мешают играть быстрее и острее. А ведь именно эти качества являются ключевыми на зелёных кортах. Андрей же из сезона в сезон прибавляет как в мощи, так и в уверенности. Всё меньше ошибок и всё больше выигранных матчей — кажется, ключ к успеху найден.

При всех исходных данных в пользу Андрея Уимблдон уже успел подарить нам массу сенсаций. Взять хотя бы проигранный Рублёвым сет Дельбонису, который обычно играет лишь один травяной матч в сезоне. Опыт Фоньини наверняка поможет ему взять у россиянина партию. Тем более коэффициент на это более чем привлекательный.

На победу Фоньини с форой (+2.5) по сетам дают около двойки. Это гораздо интереснее, чем рисковать и лезть в огромные форы. Если вы любите охотиться за большими выигрышами, рассмотрите победу Рублёва в четырёх партиях. Здесь коэффициент просто великолепный.

Ставки на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Фабио Фоньини 2 июля 2021 года

Мало кто сомневается в победе Рублёва над Фоньини, однако будет ли она сверхуверенной? Далеко не факт. При всей любви Фабио к грунту и харду на траве он тоже способен показывать качественный теннис. Такой теннис, которого должно быть достаточно для взятия как минимум одной партии у россиянина.

Ставка: победа Фоньини с форой (+2.5) по сетам за 1.96.