Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: командировка россиянина в Лондон подошла к концу

2 июля Карен Хачанов и Фрэнсис Тиафо сыграют в матче третьего круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Тиафо — коэффициент на его победу составляет 1.73. На успех Хачанова можно поставить за 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо 2 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.40.

Анализ матча Уимблдона Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо (02.07.2021)

Непогода отступила от Лондона, а значит, матчи Уимблдона пошли один за другим. В связи с задержками, которые в первые дни стали нормой, многие теннисисты вынуждены выходить на корты каждый день, однако постепенно турнир приближается к обычному графику. Одним из участников третьего раунда стал россиянин Карен Хачанов. В соперниках — крепкий Фрэнсис Тиафо.

Американец успел стать автором громкой сенсации — в первом раунде обыграл четвёртую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Второй круг стал для американца не менее простым — три партии с Вашеком Поспишилом и итоговая победа менее чем за два часа. Удивительно, что при всех вышеуказанных успехах он в котировках букмекеров является лишь минимальным фаворитом матча с Хачановым.

Что касается россиянина, его соперники на старте турнира оказались значительно менее грозными. В первом круге Карен одолел американца Маккензи Макдональда — понадобилось четыре партии. Два дня спустя Хачановым в трёх сетах был обыгран представитель Беларуси Егор Герасимов.

Единственная встреча Хачанова и Тиафо случилась в 2018 году. И именно в Лондоне. Тот матч 1/16 финала Уимблдона явно хорошо запомнился россиянину — впервые в карьере он сумел уйти со счёта 0-2 по партиям и дожать оппонента. Итоговый счёт — 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1.

С тех пор поменялось многое — если 2018 год стал лучшим в карьере россиянина, то Тиафо (на тот момент ещё 20-летний) лишь начинал свой путь. Теперь же Карен довольно давно находится на определённом спаде, тогда как Тиафо постепенно набирает форму. Та же победа над Циципасом — ярчайшее подтверждение данного тезиса.

Успех Фрэнсиса на старте Уимблдона легко объясняется внушительной подготовкой к главному травяному турниру сезона. Американец стал одним из немногих, кто в промежутке между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном сыграл сразу три турнира. При этом почти на каждом из них показал достойный результат — победа на «челленджере» в Ноттингеме, четвертьфинал Queen's Club London и вылет в первом круге Истбурна.

Хачанов накануне лондонского мэйджора провёл лишь три травяных матча. И, прямо скажем, без особого успеха: вылет в первом круге Галле и одна победа на Мальорке с последующим поражением от 39-летнего Фелисьяно Лопеса. Не самая впечатляющая подготовка для представителя топ-30 рейтинга АТР.

Тем удивительнее, что букмекеры выставляют на теннисистов чуть ли не равные коэффициенты. К сожалению для россиянина, шансов на победу над Тиафо не так много. Фрэнсис сейчас в хорошей форме, а победа над Циципасом придала ему психологической уверенности. Карен не может похвастаться ни первым, ни вторым. Победа американца за приятный коэффициент смотрится той ставкой, мимо которой нельзя пройти.

Если же коэффициент 1.73 на П2 не устраивает, можно подыскать дополнительные условия. Например, взять победу Тиафо с форой по геймам. Хачанов крайне редко проводит ровные матчи. Учитывая уровень соперника, наверняка без провалов не обойдётся и в этот раз.

Ставки на матч Уимблдона Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо 2 июля 2021 года

Тиафо и Хачанов — остроатакующие теннисисты, а их главным недостатком рискуют стать регулярные ошибки, которые могут посыпаться в любой момент. Тем не менее стартовые матчи турнира показали, что Фрэнсис научился избегать таких срывов, чего нельзя сказать о Карене. Если тенденция продолжится и в личной встрече, шансы россиянина на победу упадут до минимума.

Ставка: победа Тиафо за 1.73.