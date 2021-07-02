Швейцария — Испания, Бельгия — Италия и другие матчи. Что смотреть 2 июля

Швейцарцы идут ещё за одной сенсацией, а Бельгии нужно что-то придумать.

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 июля.

На что ставить в футболе 2 июля

Стартуют четвертьфинальные матчи Евро-2020! Сегодня Швейцария постарается совершить ещё одну сенсацию: вслед за Францией команда Владимира Петковича постарается выбить Испанию. Но у подопечных Луиса Энрике другое мнение, в двух последних матчах они забили 10 голов.



Ну а затем десерт: Бельгия – Италия. И те и другие в 1/8 финала не показали блеска, но прошли дальше. Теперь кто-то отправится домой. У бельгийцев есть проблемы: игру пропустят Кевин Де Брёйне и Эден Азар. Роберто Мартинесу нужно что-то придумать.

На что ставить в хоккее 2 июля

В финале Кубка Стэнли «Тампа» и «Монреаль» продолжают своё противостояние. «Молнии» впереди 2-0, так что третий матч, возможно, ключевой в этой серии. Смотрим в ночь на субботу.

На что ещё ставить 2 июля

На Уимблдоне Андрей Рублёв в третьем круге сыграет с Фабио Фоньини, а Карену Хачанову предстоит сразиться с Фрэнсисом Тиафо. У женщин Анастасия Павлюченкова встретится с Каролиной Муховой, а Людмила Самсонова – со Слоан Стивенс.



Продолжаются отборочные турниры на Олимпиаду в мужском баскетболе. Правда, России порадоваться нечему. Команда Сергея Базаревича не прошла в полуфинал и потеряла шансы на поездку в Токио.