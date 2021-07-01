Швейцария — Испания. Прогноз: Луис Энрике заплатит за отказ от Серхио Рамоса

2 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Швейцарии оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Швейцария — Испания 2 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Швейцария — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Швейцария — Испания (02.07.2021)

Яркий, атакующий, интригующий и сенсационный чемпионат Европы продолжается. В пятницу определятся два полуфиналиста турнира. Первую путёвку в 1/2 финала разыграют сборные Швейцарии и Испании. После группового этапа к этим командам хватало вопросов. Но первый раунд плей-офф они преодолели.

И если место испанцев в четвертьфинале более-менее обосновано, то сборная Швейцарии подарила, пожалуй, главную сенсацию Евро-2020. Подопечные Владимира Петковича показали удивительный характер и в серии пенальти обыграли действующих чемпионов мира из Франции.



Когда в решающем для себя матче группового этапа испанцы разбили со счётом 5:0 Словакию, многим показалось, что теперь подопечные Луиса Энрике станут одними из главных фаворитов турнира. Тем не менее, стадия 1/8 финала дала однозначное понимание — фаворитов на Евро-2020 попросту нет. Слишком многое решается на тоненького.



«Красная фурия», казалось бы, комфортно обыгрывала команду Хорватии, однако за последние пять минут пропустила дважды. И была вынуждена решать вопросы в овертайме. Да, в конце концов добилась желаемого, однако уверенности в собственных силах после такого близкого матча стало явно меньше. Сил и эмоций, к слову, тоже.

Швейцарцы же, воодушевлённые примером Хорватии, сотворили аналогичный камбэк в матче с Францией. И дожали маститого оппонента — 30 минут дополнительного времени оказались безголевыми, а исход серии пенальти решила ошибка одного из самых перспективных футболистов мира Килианна Мбаппе. Как бы то ни было, подопечные Петковича отчётливо продемонстрировали, что авторитетов для них на турнире нет.

Интереса предстоящему матчу придаёт и тот факт, что только лишь в 2020 году сборные Испании и Швейцарии играли друг с другом дважды. При этом ни в одном из матчей не было явного преимущества команды Луиса Энрике. Швейцарцы, хоть и проиграли по сумме двух встреч (1:1 и 0:1), смотрелись более чем достойно и имели шансы даже на победу.



Текущий чемпионат Европы продемонстрировал всю бесперспективность попыток предсказать количество голов в матче. Невероятные матчи той же Швейцарии и скромные 1:0 в игре Бельгии и Португалии — абсолютная угадайка. А вот ставки на андердогов напротив — более чем смотрятся.



Впрочем, и рисковать не стоит — ограничимся индивидуальным тоталом больше сборной Швейцарии. Оборона Испании без Серхио Рамоса вызывает серьёзнейшие вопросы: то защитники ошибутся, то вратарь не сможет обработать элементарную передачу. Без гола номинальные хозяева точно не останутся. А вот хватит ли этого для полуфинала — отдельный вопрос.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Швейцария — Испания 2 июля 2021 года

Количество сенсационных результатов на текущем Евро зашкаливает, вряд ли на вылетах Франции и Нидерландов всё закончится. Приучили команды и к большому количеству мячей. Соединив эти два тренда, предложим поставить на как минимум один гол в исполнении Швейцарии. Оборона сборной Испании умудряется исправно находить трудности на ровном месте.



Ставка: индивидуальный тотал Швейцарии больше (1) гола за 2.69.