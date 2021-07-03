Уругвай — Колумбия. Прогноз: кто сказал, что Суарес и Кавани спокойно выйдут в полуфинал?

4 июля 2021 года состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия. Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уругвайцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех сборной Колумбии оценён экспертами в 3.54. А ставки на ничью принимаются за 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 4 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51. Если забьют уругвайцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол колумбийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. А поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Кубка Америки Уругвай — Колумбия (04.07.2021)

Первый месяц лета пролетел незаметно, календарь не щадит никого. В Европе уже отгремела стадия 1/8 финала Евро-2020, на другой стороне земного шара не отстают. Южноамериканские национальные сборные миновали групповой этап и добрались до четвертьфиналов, борьбу продолжают восемь сильнейших.

Одними из последних путёвку в полуфинал разыграют сборные Уругвая и Колумбии. Пожалуй, одна из самых сочных вывесок всей стадии. Поединок запланирован на воскресенье, 4 июля. Он пройдёт на нейтральном стадионе «Манэ Гарринча» в столице Бразилии, а стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.



Групповой этап уругвайцы начали не так уверенно. В первом туре по делу уступили сборной Аргентины со счётом 0:1. За 90 минут сумели нанести только четыре удара по воротам Эмилиано Мартинеса, ни один из них не пришёлся в створ. А потому, фактически, серьёзной работы у голкипера английской «Астон Виллы» не было.



Зато потом пошло повеселее. Сперва результативная ничья с крепкой командой Чили (1:1), затем уверенные победы над скромными Боливией (2:0) и Парагваем (1:0). Во всех случаях смотрелись интереснее соперника, хотя с чилийцами пришлось отыгрываться. На гол Эдуардо Варгаса в первом тайме после перерыва ответил Луис Суарес.



Ну а с аутсайдерами группы имели солидное преимущество по моментам. По воротам футболистов Боливии нанесли 22 удара при семи попаданиях в створ. В поединке с парагвайцами по тем же показателям набрали 18 и шесть соответственно. Сами парагвайцы, хоть и мячом владели столько же времени, сподобились лишь на четыре неточных выстрела. В общем, групповой этап провели без восторгов, но добротно.



У Колумбии ситуация противоположная. Начали за здравие, обыграв со счётом 1:0 Эквадор. Затем случилась невероятная нулевая ничья с Венесуэлой. Штука в том, что венесуэльцы натурально отскочили. Преимущество по ударам (23-2), угловым (6-3) и проценту владения мячом (65 на 35) было полностью на стороне колумбийцев.



Однако в двух последних турах подопечные Рейнальдо Руэды очки набрать не смогли. Уступили сборным Перу и Бразилии (оба — со счётом 1:2). В первом случае помешал обидный автогол Йерри Мины, а во втором бразильцы забили победный гол уже на десятой добавленной ко второму тайму минуте.



Впрочем, четыре набранных очка всё равно позволили Колумбии занять третье место в группе В и выйти в плей-офф. Но попали колумбийцы на крепкую сборную Уругвая. Букмекеры справедливо не могут выделить явного фаворита, а за ничью предлагают довольно скромный коэффициент 2.96.

Матч действительно пойдёт на три результата, ведь соперники выглядят сопоставимо. Эксперты также считают, что встреча не получится результативной, но здесь мы вынуждены с ними не согласиться. Как минимум по голу сборные вполне могут друг другу отгрузить. Подбор атакующих игроков внушительный.



С одной стороны — Луис Суарес и Эдинсон Кавани, которые уже успели забить в нынешнем розыгрыше Кубка Америки. С другой стороны — Дуван Сапата и Луис Мурьель, которые снова провели результативный сезон за итальянскую «Аталанту». Рискнём и проверим «обе забьют» за коэффициент 2.19.



Альтернативный вариант — «Уругвай не проиграет и тотал больше 1.5 мяча» за 2.09. По общей картинке уругвайцы всё же чуть интереснее нестабильных колумбийцев, но моменты исправно создавали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 4 июля 2021 года

Уругвай и Колумбия во время группового этапа Кубка Америки выглядели не так уверенно, но всё равно вышли в плей-офф. Ожидается, что игра пойдёт на три результата, а потому браться угадывать исход мы бы не стали. Пожалуй, «обе забьют» смотрится заманчиво, ведь линии атаки у соперников внушительные. Града голов не ждём, но 1:1 или 2:1 вполне вероятны.



Ставка: обе забьют за 2.19.