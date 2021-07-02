Украина — Англия. Прогноз: не спешите хоронить команду Андрея Шевченко в четвертьфинале!

3 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех Украины оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Украина — Англия 3 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Украина — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на “обе забьют” можно за 2.42.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Украина — Англия (03.07.2021)

Один из самых ожидаемых матчей 1/4 финала чемпионата Европы пройдёт уже в субботу, 3 июля. Сборная Украины героически преодолела первый раунд плей-офф и теперь сыграет со звёздной Англией. Место проведения игры станет первой же проблемой подопечных Гарета Саутгейта.

Ведь речь о столице Италии, Риме. Дело в том, что все четыре предыдущих матча чемпионата Европы с участием англичан принимал Лондон. Разумеется, футболисты очень комфортно чувствовали себя на домашнем стадионе. Лишним тому подтверждением является тот факт, что британцы до сих пор ни разу не пропустили.



Это уникальное достижение, остальные участники Евро-2020 вытаскивали мяч из ворот как минимум один раз. Как скажется на звёздах АПЛ переезд в Италию — большой вопрос. Новый газон, другая погода, да и болельщиков будет заметно меньше. Придётся выходить из зоны комфорта.



Да, Украина тоже совершила перелёт, однако подопечным Андрея Шевченко к этому не привыкать. Они успели сыграть уже в трёх разных городах Европы. Практика показывает, что жёлто-синие легко адаптируются к новым условиям. Даже когда речь идёт об относительно дальнем перелёте из Венгрии в Шотландию.

Конечно же, есть проблемы и у Украины. Жёлто-синие выглядели уставшими ещё после матча группового этапа с Австрией, а 120 минут напряжённейшей игры со Швецией отобрали у подопечных Шевченко ещё больше сил. С учётом повреждения Александра Зубкова и жуткой травмы Артёма Беседина, опций у украинского специалиста становится всё меньше.



Даже наличие пяти замен может не помочь — не так уж много на скамейке запасных футболистов, которые могут равноценно заменить игроков основы. Разумеется, места для манёвра заметно меньше, чем у оппонента. Придётся отыскать внутренние резервы.



У сборной Англии даже с учётом усталости скамейка запасных значительно длиннее. Взять хотя бы битву с Германией, которую на скамейке запасных начали Фил Фоден, Джек Грилиш, Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. И это только исполнители группы атаки. Впечатляет, что тут скажешь.

В целом игроки сборной Англии значительно превосходят по классу футболистов соперника. Тем не менее Евро уже подарил нам большое количество сенсаций — от вылета Франции и Нидерландов до великолепных камбэков в исполнении Хорватии и Швейцарии. Вероятен неожиданный результат и в предстоящем матче.



Остаётся лишь выяснить, какой результат тут можно считать неожиданным. Коэффициенты говорят о том, что команда Шевченко вряд ли даже гол забьёт, не то что выиграет. Мы же считаем, что забитый мяч в четвертьфинале такого чемпионата Европы более чем возможен.



Гол Украины повысит шансы на банальный тотал больше, а если же украинцы посыпятся под давлением (что тоже не исключено), англичане могут пробить тотал и самостоятельно. Потому возьмём тотал больше 2.5 гола, на который букмекеры предлагают больше двойки.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Украина — Англия 3 июля 2021 года

Украина, как кажется, достигла максимума, четвертьфинал с Англией может стать отличным бонусом. В таких условиях давления будет минимум, чего не скажешь о британцах, от которых вся страна ждёт не только выхода в полуфинал, но и победы на всём турнире. Делаем ставку на тотал больше и надеемся на быстрый гол в исполнении украинцев, который может максимально раскрыть игру.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.16.