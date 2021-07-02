Даниил Медведев — Марин Чилич. Прогноз: ещё одна добыча для лучшего теннисиста России

Несколько лет назад Чилич играл в финале Уимблдона и побеждал на US Open. Теперь он едва попадает в посев ТБШ.

3 июля Даниил Медведев и Марин Чилич сыграют в матче третьего круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех Чилича можно поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Марин Чилич 3 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Марин Чилич не получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 4.60.

Анализ матча Уимблдона Даниил Медведев — Марин Чилич (03.07.2021)

Подходит к концу первая неделя Уимблдона, а значит, можно сделать определённые выводы по части главных фаворитов. Россиянин Даниил Медведев, как и положено второй ракетке соревнований, показывает высокий уровень тенниса. В третьем раунде уроженец Москвы получит первого серьёзного соперника — опытнейшего представителя Хорватии Марина Чилича.

Даниил и Марин играли друг с другом лишь однажды — на соревнованиях в Вашингтоне (США) в 2019 году победу со счётом 6:4, 7:6 (9:7) одержал россиянин. Впрочем, нельзя не отметить, что тот период был для него одним из самых удачных в карьере. И всё равно уже несколько подсдавший на тот момент Чилич оказал достойное сопротивление, едва не забрав вторую партию.

Марин прекрасно чувствует себя на Уимблдоне. Достаточно сказать, что в 2017 году он добрался до финала травяного мэйджора. Хорош хорват и по игре на траве в целом — в его активе три трофея, один из которых был выигран менее недели назад. Тогда он стал победителем соревнований в Штутгарте (Германия).

Что касается Медведева и его истории на Уимблдоне, то уже сейчас, выйдя в третий раунд, Даниил повторил личный рекорд на травяном мэйджоре. Успех в матче с Чиличем — и россиянин впервые в карьере пробьётся во вторую неделю старейшего теннисного турнира в мире. Один шаг до очередной вехи карьеры.

Игровые стили Марина и Даниила очень схожи, ведь оба теннисиста в основном полагаются на мощную подачу и не менее активную игру на задней линии. Разница прежде всего заключается в скорости, которая у Медведева значительно выше. Тут сказывается возраст, а также конституция тела теннисистов. И именно за счёт лучшей игры в защите подвижный и пластичный Даниил должен забирать предстоящий матч.

Чилич достаточно уверенно стартовал на Уимблдоне, поочерёдно обыграв итальянца Сальваторе Карузо (3-0) и француза Бенжамена Бонци (3-1). Впрочем, не менее классно выступает в Лондоне и Медведев — 3-1 с колючим и опытным немцем Яном-Леннардом Штруффом, а также всего семь отданных геймов Карлосу Алкарасу во втором раунде. Отличный старт.

Победа над юным испанцем была добыта и вовсе в максимально тренировочном режиме — всего полтора часа на корте и куча сэкономленных сил. А ещё — несколько комплиментов в адрес Карлоса после завершения борьбы. Впрочем, к делу это не относится.

Марин Чилич действительно классно выступает на траве в текущем сезоне, однако это мало что значит в контексте встречи со второй ракеткой мира. Если Медведев покажет свой лучший уровень, хорвату не светит даже победа в одной из партий. На это и понадеемся, поставив на сухую победу россиянина со счётом 3-0 по партиям.

Коэффициент великолепный, выше двойки. Альтернатива — победа россиянина с форой по геймам. Но Чилич хорошо держит подачу, так что большого количества брейков тут быть не должно. Да и тай-брейк весьма вероятен. Потому большие форы выглядят рискованно.

Ставки на матч Уимблдона Даниил Медведев — Марин Чилич 3 июля 2021 года

Турнирная сетка располагает к успеху Даниила — как минимум до четвертьфинала (где его может ждать Роджер Федерер) можно доходить без особых проблем. Как бы то ни было, Медведев должен максимально экономить силы ради более качественной игры на поздних стадиях. Опытнейший Чилич способен затянуть Медведева чуть ли не в пятый сет, а значит, решать вопросы с хорватом нужно быстро. Разница в скорости должна в этом помочь.

Ставка: победа Медведева со счётом 3-0 по сетам за 2.10.