Чехия — Дания, Англия — Украина и другие матчи. Что смотреть 3 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 3 июля.

На что ставить в футболе 3 июля

Сегодня мы узнаем имена ещё двух полуфиналистов Евро-2020. Сначала нас ждет матч Чехии и Дании. Датчане у букмекеров фавориты, но чехи уже сняли скальп со сборной Нидерландов и готовы совершить ещё один подвиг.

Ну а затем матч Англии и Украины. Для команды Андрея Шевченко четвертьфинал — уже отличный результат, но аппетит приходит во время еды. Правда, Англия на Евро-2020 пока даже не пропускала.

Кроме того, в ночь на воскресенье можно следить за четвертьфиналами Кубка Америки. Уругвай сыграет с Колумбией, а Аргентина — с Эквадором.

На что ставить в хоккее 3 июля

В финале Кубка Стэнли «Тампа» и «Монреаль» сегодня отдыхают, поэтому на хоккей сегодня вариантов нет. Разве что какие-то любительские соревнования.

На что ещё ставить 3 июля

На Уимблдоне Даниил Медведев в своём матче третьего круга сразится с хорватом Марином Чиличем. У женщин Анастасия Павлюченкова сыграет с Каролиной Муховой.

Продолжаются отборочные турниры на Олимпиаду в мужском баскетболе, сегодня — день полуфиналов. Правда, сборная России из группы не вышла и уже точно не поедет в Токио. Остаётся следить за другими командами.