Ферстаппен против Хэмилтона, Дончич рвётся на Олимпиаду и другие игры: что смотреть 4 июля

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, июль вступил в законные права. Чемпионат Европы по футболу вышел на финишную прямую, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 4 июля.

На что ставить в футболе 4 июля

На чемпионате Европы остались всего четыре сборные. Имена полуфиналистов известны, но пару дней придётся потерпеть. Воскресенье — один из самых пустых дней этого невероятно насыщенного лета. Выбирать практически не из чего. В том числе и в футболе.

Имеется один товарищеский матч с участием сборных, но вывеска откровенно скучная. Сальвадор против Катара, начало — в 19:30 мск. Азиатская команда продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который состоится в 2022 году.



Что ещё? Ну, «Крылья Советов» готовятся к возвращению в Российскую Премьер-Лигу. 4 июля самарцы проведут ещё одну контрольную встречу с сербскими «Радничками». Старт запланирован на 19:30.



Кроме того, играют в чемпионатах Бразилии, Китая, Швеции, Норвегии, Беларуси, Финляндии, Латвии, Японии, Эстонии, Грузии и Узбекистана. Также можно поставить на MLS, азиатскую Лигу чемпионов и высший российский дивизион у женщин.

На что ставить в хоккее 4 июля

Здесь тоже поживиться нечем. Теперь финал Кубка Стэнли может завершиться в любой момент, ведь «Тампа-Бэй Лайтнинг» забрала все три матча у «Монреаль Канадиенс» и находится в шаге от итогового успеха. Четвёртая игра состоится в Канаде в ночь на шестое июля по московскому времени.

На что ещё ставить 4 июля

И здесь практически пусто. На Уимблдоне в воскресенье традиционно отдыхают, а потому любителям тенниса придётся подождать до завтра. Ведь пока борьбу на травяных кортах продолжает внушительное количество россиян.



Пожалуй, это идеальная возможность обратить внимание на гонки. Между прочим, сегодня состоится девятый этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Австрии. Макс Ферстаппен нарастил заметный отрыв от Льюиса Хэмилтона и имеет все шансы добавить к нему ещё несколько очков. Заезд в Шпильберге начнётся в 16:00 мск, в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».



В НБА пауза, но любителям баскетбола всё же будет на что посмотреть. Пришло время решающих матчей в борьбе за путёвки на Олимпиаду. Сборная России потерпела два поражения и даже не смогла выйти из группы. Но здесь всё равно интересно. Сборная Словении с Лукой Дончичем против Литвы с Домантасом Сабонисом и Йонасом Валанчюнасом! А ещё — Германия против Бразилии и Италия против Литвы.