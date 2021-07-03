Новак Джокович — Кристьян Гарин. Прогноз: великий серб разомнётся перед битвой с Рублёвым

Новак Джокович не проигрывает на Уимблдоне 17 матчей подряд. То ли ещё будет.

5 июля Новак Джокович и Кристьян Гарин сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.02. На успех Гарина можно поставить за 20.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Кристьян Гарин 5 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Кристьян Гарин получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.22, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.68. Ставки на пятый сет принимаются за 11.50.

Анализ матча Уимблдона Новак Джокович — Кристьян Гарин (05.07.2021)

Стартует вторая неделя Уимблдона, а значит, концентрация топ-матчей в оставшиеся дни будет просто зашкаливать. Главный фаворит травяного мэйджора Новак Джокович за выход в 1/4 финала поспорит с представителем Чили Кристьяном Гарином. Игра состоится в понедельник, ведь в воскресенье спортсмены традиционно отдыхают.

Мало кто оставляет Гарину хоть какие-то шансы. Что абсолютно понятно, ведь Кристьян специализируется на грунте, практически не выступая на траве. Джокович же на траве чувствует себя более чем комфортно — лишним тому подтверждением являются пять побед на Уимблдоне и действующая серия из 17 побед в Лондоне. Внушительно, ничего не скажешь.

Об отсутствии большого количества шансов даже на выигранный сет говорит и статистика личных встреч Новака и Кристьяна. Два матча — две победы серба и ноль выигранных партий у чилийца. Играли теннисисты и на траве. Пусть турнир носил выставочный характер, победу без каких-либо хлопот одержал Джокер — 6:2, 6:4. Второй матч состоялся на харде — 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

Забраться так высоко по турнирной сетке Уимблдона Гарину помогла удача. Турнирная сетка свела 20-ю ракетку мира с далеко не самыми серьёзными соперниками. Поочерёдно чилиец обыграл Бернабе Сапата-Миральеса (125-я ракетка мира), Марка Полманса (154-я ракетка мира) и Педро Мартинеса (107-й номер рейтинга). Ни одного представителя топ-100, а затем — сразу же лучший теннисист мира. Везение закончилось, пора сматывать удочки.

Что касается турнирного пути Джоковича, то даже с учётом звания первой ракетки мира соперники оказались серьёзнее. Уроженец Белграда поочерёдно обыграл Джека Дрэйпера, Кевина Андерсона и Дениса Кудлу. Каждый из этих теннисистов однозначно не входит в элиту, но всё же более чем уверенно чувствует себя именно на траве. Тем не менее взять сет у серба удалось лишь Дрэйперу.

В случае победы над Гарином Джокович пробьётся в четвертьфинал, где его будет ждать лучший из пары Андрей Рублёв (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия). Далеко не самый простой матч ожидает серба, а значит, в понедельник придётся выложиться на максимум ради набора оптимальной формы. Впрочем, Новак практически всегда показывает свой лучший теннис, особенно когда дело касается турниров «Большого шлема».

Очевидно, что букмекеры считают Новака однозначным фаворитом предстоящей игры и не оставляют Гарину шансов даже на достойный счёт. Кажется, в этом случае специалисты абсолютно правы — чилиец может выйти на матч, уже заранее проиграв. Предлагаем сделать ставку на разгромную победу Джокера.

Коэффициент на успех Ноле в трёх сетах совсем скромен. Потому придётся выбирать между общим тоталом меньше и форами. Предпочтём заиграть успех Джоковича с форой (-9) гейма за 1.69. Два-три гейма в каждой партии видятся потолком для тяготеющего к грунту чилийца.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Кристьян Гарин 5 июля 2021 года

Одержав победу на «Ролан Гаррос», Джокович выдвинулся в очередной поход за календарным золотым «Большим шлемом». Пока всё выглядит более чем убедительно, по ходу травяного мэйджора он будет только прибавлять. Гарин — не соперник сербу, особенно на травяных кортах. Даже взять у серба четыре гейма в одной из партий видится для него очень и очень сложной задачей.

Ставка: победа Джоковича с форой (-9) за 1.69.