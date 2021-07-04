Людмила Самсонова — Каролина Плишкова. Прогноз: россиянка выбьет ещё одну чемпионку ТБШ

5 июля Людмила Самсонова и Каролина Плишкова сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: коэффициент на победу Плишковой составляет 1.89. На успех Самсоновой можно поставить за 1.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Людмила Самсонова — Каролина Плишкова 5 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Людмила Самсонова — Каролина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на третий сет принимаются за 2.35.

Анализ матча Уимблдона Людмила Самсонова — Каролина Плишкова (05.07.2021)

Как и любой другой турнир «Большого шлема» последних лет, текущий розыгрыш Уимблдона успел подарить несколько сенсаций. Мы привыкли к большому количеству неожиданностей в женской сетке, и ещё приятнее оттого, что автором одного из главных прорывов стала россиянка Людмила Самсонова.

22-летняя теннисистка продолжает растягивать победную серию. Она уже пробилась в четвёртый круг, где сыграет с именитой представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Чешка вроде бы сейчас не блещет, но обладает огромным опытом.

Ранее теннисистки друг с другом не играли, и от этого становится только интереснее. Людмила находится в шикарной форме, чего не скажешь о Каролине. Кажется, Самсонова готова удивить очередную соперницу. Букмекеры с этим предположением согласны — фаворита они выделить не сумели.

10 матчей и 10 побед — такова статистика Самсоновой на траве в текущем сезоне. Россиянка выиграла соревнования в Берлине, после чего на полном ходу ворвалась на Уимблдон, где поочерёдно обыграла Кайю Канепи, Джессику Пегулу и Слоан Стивенс. Не стоит забывать, что Стивенс находилась в отличном состоянии — на старте травяного мэйджора обыграла саму Петру Квитову.

Подготовка к Уимблдону Плишковой сильно отличается от того, как выступала перед поездкой в Лондон Самсонова. Два матча на турнирах в Берлине и Истбурне, два поражения. Проиграла Каролина в том числе и Пегуле, которую Самсонова успела обыграть в Лондоне.

На самом же Уимблдоне Каролина прибавила. Как минимум в плане результатов. И если победы над Тамарой Зиданшек и Терезой Мартинцовой нельзя назвать чем-то крутым, то 6:2, 6:2 в матче с крепкой Донной Векич выглядят вполне внушительно.

Не самая устойчивая психика — давняя проблема Плишковой. Когда перестаёт идти игра, Каролина крайне редко успокаивается и начинает работать над ошибками в ходе матча. Обычно всё заканчивается тем, что чешка сильно прибавляет в мощи ударов, что сказывается на точности.

Сейчас же на Каролину давит и тот факт, что накануне Уимблдона она впервые за долгие годы покинула топ-10 рейтинга WTA. Нужно справляться и с этим давлением. Людмила Самсонова показывает качественную и спокойную игру — складывается ощущение, что её никоим образом не волнуют статус соперницы и её былые заслуги.

В матче с Плишковой именно это должно сильно помочь. Плишкова же на данный момент ничем не переигрывает россиянку, а что касается психологической составляющей (одной из важнейших в женском теннисе), сильно уступает. В таких условиях Каролине победить будет очень непросто.

Ставки на матч Уимблдона Людмила Самсонова — Каролина Плишкова 5 июля 2021 года

Впервые в карьере Людмила Самсонова пробилась во вторую неделю турнира «Большого шлема», однако, как кажется, давления на неё это не оказывает. Скорее Плишкова будет сильнее волноваться, ведь от россиянки можно ожидать что угодно. Матч будет интересным, но, как кажется, односторонним. И больше шансов забрать себе победу именно у россиянки.

Ставка: победа Самсоновой за 1.92.