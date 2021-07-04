Бразилия — Перу. Прогноз: Неймар и Фирмино устроят веселье в полуфинале Кубка Америки

6 июля 2021 года состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу. Начало игры — в 02:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бразильцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех сборной Перу оценён экспертами в 14.75. А ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Бразилия — Перу 6 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол перуанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. А поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз матча полуфинала Кубка Америки Бразилия — Перу (06.07.2021)

Второй месяц лета набирает обороты, календарь не щадит никого. В Европе уже отгремел четвертьфинал Евро-2020, на другой стороне земного шара не отстают. Южноамериканские сборные тоже миновали стадию 1/4 финала в Кубке Америки, борьбу за медали продолжают всего четыре коллектива.



Первыми за место в финале будут сражаться сборные Бразилии и Перу. Полуфинал запланирован на вторник, 6 июля. Он пройдёт на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро, а стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск. Букмекеры считают явными фаворитами бразильцев — хозяев турнира.



Неудивительно! Подопечные Тите почти на одном дыхании прошли групповую стадию и сумели добиться положительного результата в прошлой игре с чилийцами. В трёх первых турах одержали три победы с общим счётом 9:1 и лишь в четвёртом допустили осечку, скатав ничью с Эквадором (1:1). Впрочем, состав оказался экспериментальным, поскольку реальной турнирной мотивации та игра не имела.



Главный тренер решил поберечь своих нескольких лидеров перед четвертьфиналом, поскольку место в плей-офф было уже гарантировано. Так, в запасе остались Неймар, Жезус, Фред и Тьяго Силва. И все они как раз оказались в составе против сборной Перу. Особенно сильно пригодилась помощь последних двух в центральной оси.



Дело в том, что чилийцев удалось обыграть лишь с минимальным счётом. Единственный гол на 46-й минуте забил вышедший на замену Лукас Пакета. Однако ещё интереснее, что через две минуты за опасную игру прямую красную получил Жезус. А потому почти весь оставшийся тайм бразильцы доигрывали в меньшинстве. В общем, без приключений не обошлось.



Отметить стоит и то, что Бразилия уже встречалась с Перу на Кубке Америки — 2021, а именно во втором туре группового этапа. И добилась разгромной победы со счётом 4:0. Причём особенных проблем тогда не возникло: преимущество по ударам 17-7, а по попаданиям в створ — 9-2. Моментов было много, а смотрелись бразильцы гораздо интереснее.



Несомненно, отдать должное сборной Перу тоже стоит. На групповом этапе лишь одно поражение. В остальных трёх играх победы над Колумбией (2:1) и Венесуэлой (1:0), а также результативная ничья с Эквадором (2:2). А в четвертьфинале прошли сборную Парагвая, хоть и совсем на тоненького. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались перуанцы.

Та встреча получилась действительно захватывающей. Шесть забитых голов за 90 минут на двоих. Россыпь жёлтых карточек и сразу два удаления — по одному на каждую команду. При этом перуанцы пропустили первыми, но затем постоянно выходили вперёд. А третий гол пропустили уже на 90-й минуте. То есть недотерпели совсем немного. Но не сломались.



Как видно, с результативностью у Перу проблем нет никаких. А потому немного странно, что букмекеры дают на гол гостей такой серьёзный коэффициент — 2.40. Да, оборона у Бразилии довольно крепкая, а Эдерсон стабильно надёжен. И всё же, на наш взгляд, вполне можно рискнуть и проверить. Коэффициент заметно выше двойки.



Хотя более перспективно выглядит тотал больше 2.5 мяча за 1.88. У бразильцев результативность ещё лучше, а теперь играть в меньшинстве не придётся. Плюс оборона перуанцев уверенности не вызывает: за пять игр умудрились пропустить десять раз. Так что мы вполне можем увидеть что-то вроде 2:1 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Бразилия — Перу 6 июля 2021 года

Сборная Бразилии на одном дыхании прошла групповой этап Кубка Америки и сумела в непростом четвертьфинале разобраться с чилийцами. С результативностью проблем никаких, а потому вполне можно ожидать не один гол в исполнении Неймара и компании. Перуанцам тоже стоит отдать должное: в атаке хороши, на кураже способны на многое. Но оборона — одна из худших. Словом, ждём веселья.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.88.