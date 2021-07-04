Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. Прогноз: ради встречи с Федерером придётся попотеть

Хуркач — единственный теннисист, не проигравший ни одного гейма на своей подаче на Уимблдоне-2021.

5 июля Даниил Медведев и Хуберт Хуркач сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Хуркача можно поставить за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 5 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач не получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 5.25.

Анализ матча Уимблдона Даниил Медведев — Хуберт Хуркач (05.07.2021)

Текущий розыгрыш Уимблдона за неделю успел стать самым успешным в истории российского мужского тенниса — сразу три наших теннисиста добрались до стадии 1/8 финала. Главная надежда русского тенниса прямо сейчас Даниил Медведев за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Ранее теннисисты не встречались, однако их первый матч обещает быть очень жарким. Даниил и Хуберт находятся в прекрасной форме, а на траве поляк, возможно, чувствует себя даже чуть увереннее. Победитель встречи потенциально в четвертьфинале может сразиться с самим Роджером Федерером – и это лишь добавляет перчинки.

Сразу же стоит отметить уникальное достижение Хуркача. Поляк остаётся единственным теннисистом, который за три матча на Уимблдоне-2021 ни разу не проиграл свою подачу. Логично, что все предыдущие матчи он выиграл в трёх партиях — жертвами пали Лоренцо Музетти, Маркос Жирон и Александр Бублик.

А вот путь Медведева в 1/8 финала выдался более тернистым. После относительно простых побед над Яном-Леннардом Штруффом и Карлосом Алькарасом россиянин встретился с многоопытным Марином Чиличем. По истечении двух часов игры Даниил проигрывал 0-2 по партиям, однако героическим образом сумел отыграться, оформив первый камбэк в карьере со счёта 0-2.

Недооценивать Хуркача нельзя, хотя это не самое громкое имя в туре. Поляк очень опасен, он более двух лет показывает стабильно высокие результаты, которые позволили ворваться в топ-20 рейтинга АТР. В настоящий момент Хуберт является 18-й ракеткой мира — более чем достойно для 24-летнего теннисиста, три года назад не входившего даже в топ-200.

Медведев, ровно как и Хуркач, прекрасно держит свою подачу. Достаточно сказать, что за 11 проведённых на Уимблдоне партий позволил соперникам сделать всего восемь брейков. При этом львиная доля проваленных геймов на собственной подаче пришлась на первые два сета игры с Чиличем. К матчу с Хуркачем Даниил обязан подойти со всей ответственностью, а значит и подача россиянина должна работать выше всяких похвал.

Идеальная игра Хуркача на своей подаче и стабильно высокий уровень ввода мяча в исполнении Медведева говорит о том, что как минимум один тай-брейк в матче мы точно увидим. А если будет тай-брейк, то вполне вероятно, что мы увидим и затяжную встречу в целом. Предлагаем сделать ставки сразу на два исхода.

Коэффициент на тай-брейк не так высок, всего 1.64. Но с учётом всех факторов риск здесь кажется минимальным. Второй вариант — тотал больше по геймам. Установленную планку вполне можно пробить даже в трёх сетах. Если же Хуркач не дрогнет и дело дойдёт до четвёртой партии, тотал больше точно не устоит.

Ставки на матч Уимблдона Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 5 июля 2021 года

Когда на травяном турнире встречаются два теннисиста с мощной подачей, затяжного матча не избежать. В таких играх крайне вероятен тай-брейк, победителем из которого может выйти любой спортсмен. А значит и тотал больше пробивается без особых проблем. Кажется, идеальная ставка для игры Медведев — Хуркач определена. Берём тай-брейк и верх по геймам.

Ставка 1: тотал больше 35.5 гейма за 1.90.

Ставка 2: тай-брейк в матче — да за 1.64.