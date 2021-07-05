Италия — Испания. Прогноз: Альваро Мората снова рассмешит фанатов и отправится домой

6 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех Испании оценён экспертами в 3.13. Ставки на ничью принимаются за 3.33.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Евро-2020 Италия — Испания 6 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Италия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Италия — Испания (06.07.2021)

Чемпионат Европы выходит на финишную прямую. Борьбу за медали продолжают четыре коллектива. Они съехались в Лондон, где в ближайшую неделю состоятся два полуфинала и финал. Начнём с настоящей классики Евро — 6 июля Италия сыграет с Испанией. Свисток раздастся в 22:00 мск.



Начиная с чемпионата Европы 2008 года пути сторон неизменно пересекаются. В 2012 году они и вовсе сыграли дважды — на групповом этапе и в финале. Всего за последние три чемпионата Европы Италия и Испания сразились четырежды — ничья в 2008-м (победа Испании по пенальти), 1:1 и 4:0 в пользу испанцев в 2012-м, а также 2:0 в пользу Италии в 1/8 финала Евро-2016.



Особенно стоит отметить, что обе команды в настоящее время идут на суперсерии, одна из которых наверняка прервётся в ближайший вторник. Испания на сегодняшний день не проигрывает на протяжении 13 матчей, тогда как последнее поражение Италии случилось ещё в 2018 году — 32 игры назад. Фантастика.



Национальный рекорд по беспроигрышной серии подопечные Роберто Манчини обновили ещё по итогам 1/8 финала Евро-2020, а вот до мирового (35 матчей) остаётся не проиграть три раза. По 35 матчей не проигрывали сборные Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009). Всё очень близко.



Итальянцы, безусловно, выглядят солиднее. Подопечные Манчини катком прошлись по соперникам в группе, после чего обыграли команды Австрии и Бельгии. Что касается Испании, то они стали лишь вторыми в своём квартете. И очень долго возились в плей-офф, дважды выиграв на тоненького.



Лишь в дополнительных таймах дожали Хорватию (а ведь при счёте 3:3 Унаи Симон совершил спасение) и только в серии пенальти обыграли Швейцарию. Да и там 11-метровые исполняли не лучшим образом. Просто соперник бил ещё хуже, а всё тот же Симон в нужный момент подтащил.



Подопечные Луиса Энрике дважды играли в овертаймах, что не может не сказаться на физической готовности. Было дополнительное время и у Италии, однако матч с Бельгией показал, что на них дополнительная нагрузка особо не повлияла. Как бы то ни было, испанцам будет очень и очень непросто.

Взять хотя бы противостояние уже ставшего мемом Альваро Мораты и практически непробиваемого Джанлуиджи Доннаруммы. Проблемный голкипер на Евро-2020 выручает много и со вкусом. С трудом верится, что форвард «Ювентуса» сможет показать достойную игру против одной из лучших защит мира.



Прежде огромное влияние на игру сборной Италии имел Леонардо Спинаццола. В четвертьфинале с Бельгией крайний защитник получил серьёзную травму. Сможет ли его качественно заменить резервист «Челси» Эмерсон? Это большой вопрос, от ответа на который напрямую зависят шансы на проход.



Впрочем, есть потери и у сборной Испании. Под вопросом участие Пабло Сарабии, который как раз и играл бы на фланге Спинаццолы. Справедливости ради, эта потеря не столь значимая. В глазах большинства болельщиков Италия является фаворитом не только предстоящего матча, но и всего Евро в целом.



Это логично, учитывая чёткую структуру и классное взаимодействие футболистов. Кажется, нет никаких причин идти против этого утверждения: в матче Италия — Испания значительно больше шансов на успех именно у «скуадра адзурра». Поставим на подопечных Роберто Манчини с нулевой форой.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Италия — Испания 6 июля 2021 года

В победу Испании в основное время верится с трудом — далеко не факт, что «фурия роха» сумеет в принципе забить. А вот на проход Италии по достаточно высокому коэффициенту ставить можно смело. В качестве альтернативы предлагаем ставку «победа Италии с форой (0)». В таком варианте значительно меньше риска, однако может быть возврат. Выбирать вам.



Ставка 1: проход Италии за 1.74.



Ставка 2: победа Италии с форой (0) за 1.74.