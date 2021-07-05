Арина Соболенко — Онс Жабер. Прогноз: надежда Беларуси готова выиграть Уимблдон

6 июля Арина Соболенко и Онс Жабер сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Соболенко — коэффициент на её победу составляет 1.64. На успех Жабер можно поставить за 2.27.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Арина Соболенко — Онс Жабер 6 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Арина Соболенко — Онс Жабер не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на третий сет принимаются за 2.42.

Анализ матча Уимблдона Арина Соболенко — Онс Жабер (06.07.2021)

Уимблдон окончательно вышел на финишную прямую — впереди лишь четвертьфиналы, каждый из которых должен подарить любителям тенниса невероятное зрелище. Одной из самых ярких и интересных вывесок обещает оказаться встреча Арины Соболенко и Онс Жабер. Вторая ракетка соревнований встретится с 21-м номером посева.

Ранее спортсменки играли друг с другом дважды, каждая выиграла по одному разу. Победа Жабер датирована октябрём 2020 года, когда представительница Туниса обыграла Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос». То есть было это на грунте. Успех Соболенко случился в начале текущего года — 6:2, 6:4 на хардовых соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ). Как видно, на траве они не пересекались.

Даже из истории личного противостояния становится очевидно, что на быстрых покрытиях Арина, имеющая мощную подачу и невероятный форхенд, чувствует себя значительно комфортнее. Впрочем, об этом говорят не только очные встречи — результаты Онс на грунте существенно серьёзнее, нежели на харде или траве. Тот факт, что Уимблдон проходит на траве, лишний раз поможет представительнице Беларуси.

Соболенко, как и подобает второму номеру посева, идёт по турнирной сетке очень уверенно. Существенные проблемы принесли лишь Кэти Бултер и Елена Рыбакина, которые отобрали по одному сету. Впрочем, даже когда британка выиграла первую партию, мало у кого были сомнения в итоговой победе четвёртой ракетки мира. Так и оказалось.

Представительница Туниса также пока проиграла на Уимблдоне только две партии — Гарбинье Мугурусе и Иге Швёнтек. В целом соперницы у Онс были даже посерьёзнее. Помимо испанки и польки она оказалась сильнее Ребекки Петерсон и Винус Уильямс. Впечатляющий набор поверженных на самом нелюбимом (исходя из результатов) для неё турнире «Большого шлема».

Впечатляет и подготовка Жабер к Уимблдону. Онс заявилась на два травяных турнира, предшествующих лондонскому мэйджору и один из них даже выиграла. Между прочим, в финале соревнований в Бирмингеме обыграла россиянку Дарью Касаткину. Всё, что может поставить в противовес Соболенко — две победы в четырёх матчах в Берлине и Истбурне.

Несмотря на четвёртое место в рейтинге WTA и длительное нахождение в элите мирового тенниса в целом, 23-летняя Соболенко впервые в карьере пробилась в одиночный четвертьфинал мэйджора. Учитывая вылет и снятие большого количества лидеров женского тура, шансы на успех белорусской теннисистки очень высоки.

Вряд ли набравшая ход Арина будет допускать детские ошибки, которые долгое время преследовали её во взрослой карьере. Ставка на выход Соболенко в полуфинал Уимблдона смотрится очень привлекательно. Коэффициент вполне неплох — 1.64. Вполне можно обойтись без докупки фор, ведь Жабер станет цепляться до последнего.

Ставки на матч Уимблдона Арина Соболенко — Онс Жабер 6 июля 2021 года

Жабер прекрасно подготовилась к Уимблдону и продолжает классно играть на траве и в Лондоне. Тем не менее, игровая форма и общий уровень Соболенко выглядят более внушительно. Арина — молодая и амбициозная теннисистка, которая вряд ли будет просто так отдавать свой шанс на победу в ТБШ. Многие лидеры тура покинули Уимблдон, нужно пользоваться шансом.

Ставка: победа Соболенко за 1.64.