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Ставки на спорт сегодня, 6 июля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Италия – Испания, Аргентина — Колумбия и другие матчи. Что смотреть 6 июля
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 6 июля, расписание событий
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Роберто Манчини или Луис Энрике: кто окажется хитрее?

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 июля.

На что ставить в футболе 6 июля

Сегодня нас ждёт первый полуфинал Евро-2020. В нём сыграют Италия и Испания. Первые играют в лучший футбол за последнее десятилетие, от вторых больших подвигов не ждали, но они уже в двух шагах от титула. Посмотрим, кто окажется сильнее в этой жаркой схватке.

Кроме того, в ночь на среду второй полуфинал Кубка Америки. Аргентина – Колумбия. Все ждут финала Бразилия – Аргентина, но у колумбийцев могут быть свои мысли на этот счёт.

Ещё сегодня пройдут очередные отборочные матчи Лиги чемпионов, громких противостояний тут нет, но, к примеру, здесь уже играет «Ференцварош», который в прошлом сезоне добрался до групповой стадии. Стартует и новый турнир – Лига конференций, здесь пока тоже ранние отборочные раунды.

На что ставить в хоккее 6 июля

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На что ещё ставить 6 июля

Продолжается Уимблдон, сегодня стартует стадия четвертьфиналов. Кроме того, у женщин играют турнир серии WTA в Гамбурге, а у мужчин – «челленджеры» в Брауншвейге, Зальцбурге и Перудже. В ночь на среду поклонники НБА начнут следить за финалом сезона – «Финикс» сыграет с «Милуоки», первый матч серии пройдёт в Аризоне.

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