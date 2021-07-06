Карен Хачанов — Денис Шаповалов. Прогноз: канадец выбьет уставшего россиянина с Уимблдона

7 июля Карен Хачанов и Денис Шаповалов сыграют в матче четвертьфинала Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Шаповалова — коэффициент на его победу составляет 1.36. На успех Хачанова можно поставить за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карен Хачанов — Денис Шаповалов 7 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Денис Шаповалов получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.30.

Анализ матча 1/4 финала Уимблдона Карен Хачанов — Денис Шаповалов (07.07.2021)

Российские теннисисты продолжают обновлять рекорды Уимблдона. После того как впервые сразу три россиянина пробились во вторую неделю травяного мэйджора, личный рекорд на Уимблдоне удалось обновить Карену Хачанову. Обыграв Себастьяна Корду, он впервые в карьере вышел в четвертьфинал старейших теннисных соревнований в мире.

Следующий соперник россиянина ещё серьёзнее — в среду предстоит сразиться с представителем Канады Денисом Шаповаловым, выдающим отличный травяной сезон. Уроженец Тель-Авива имеет в активе девять побед в 11 сыгранных сезоне матчах на зелёных кортах.

Единственная встреча Хачанова и Шаповалова состоялась в 2019 году. Тогда, соревнуясь на Кубке Дэвиса, канадец одержал непростую победу на хардовых кортах Мадрида — 6:4, 4:6, 6:4. В итоге сборная Канады пробилась в финал соревнований, где уступила лишь хозяевам турнира.

Путь Хачанова в четвертьфинал казался бы не самым тяжёлым, если бы не матч 1/8 финала с Себастьяном Кордой. Поочерёдно обыграв Маккензи Макдональда, Егора Герасимова и Фрэнсиса Тиафо, Карен вышел на американца, игра с которым продлилась почти четыре часа.

Пять сетов и невероятная решающая партия, в которой из 18 сыгранных геймов 13 завершились брейками. Это даже для женского тенниса удивительный показатель. А уж для мужского — и подавно. Тут надо бы добавить, что Хачанов и Корда обладают вполне крепкой подачей.

Дорога Шаповалова в 1/4 финала выдалась несколько проще. Лишь в первом раунде неожиданно встретил серьёзное сопротивление от Филиппа Кольшрайбера — победа над опытнейшим немцем со счётом 3-2. За последующие три раунда Денис провёл всего шесть сетов.

Пабло Андухар снялся с игры, также были достаточно простые победы над Энди Марреем и Роберто Баутиста-Агутом. Как ни крути, а преимущество в свежести у Шаповалова должно быть. А вот у Хачанова вряд ли осталось много сил и эмоций после такого марафона.

Канадец более чем комфортно чувствует себя на траве — в каждом из матчей оформлял минимум 13 эйсов. Активная игра на задней линии и минимум ошибок позволили ему оформить новый личный рекорд на травяном мэйджоре. И очевидно, что 22-летнему спортсмену хочется большего.

Четырёхчасовой матч 1/8 финала не мог не сказаться на физических кондициях россиянина перед встречей с тяжелейшим соперником в лице Шаповалова. Канадец в целом за весь турнир провёл на корте почти на три часа меньше, нежели россиянин. Это очень много!

Очевидно, что и без того набравший форму Шаповалов с первых же розыгрышей постарается взять игру под свой контроль. И если у него это получится, Карена ожидают огромные проблемы. Возьмём победу Дениса с форой (-1.5) по партиям. Выглядит не особо рискованно.

Ставки на матч Уимблдона Карен Хачанов — Денис Шаповалов 7 июля 2021 года

Денис Шаповалов прекрасно осознаёт, что четвертьфинал — последний шанс на победу. Ведь впереди наверняка будет ждать Новак Джокович, с которым шансов будет мизерное количество. Впрочем, и полуфинал стал бы прекрасным результатом для 22-летнего канадца. Наверняка он будет бежать за каждым мячом и просто возвращать его на сторону Хачанова, ожидая от оппонента ошибки. И эти ошибки, к сожалению болельщиков российского теннисиста, появятся.

Ставка: победа Шаповалова с форой (-1.5) по сетам за 1.75.