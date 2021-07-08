Лига конференций, Уимблдон и другие турниры. Что смотреть 8 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 июля.
На что ставить в футболе 8 июля
На Евро-2020 осталось сыграть только один, решающий матч, и пройдёт он в воскресенье. Ну а пока переключаемся на другие турниры. Сегодня пройдут матчи первого отборочного раунда нового турнира — Лиги конференций. Игр много, однако громких вывесок вы здесь не найдёте. Но для игроков на ставках такие встречи очень даже актуальны.
На что ставить в хоккее 8 июля
Хоккейных матчей сегодня нет, можно ставить разве что на любительские соревнования.
На что ещё ставить 8 июля
На Уимблдоне сегодня женские полуфиналы. Эшли Барти сыграет с Анжеликой Кербер, а Арина Соболенко сразится с Каролиной Плишковой. Продолжаются турниры в Гамбурге, Зальцбурге, Брауншвейге и Перудже.
В ночь на пятницу пройдёт второй матч финала НБА. «Финикс» выиграл первую встречу и постарается развить успех в серии с «Милуоки».
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