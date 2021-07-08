Маттео Берреттини — Хуберт Хуркач. Прогноз: побед над Медведевым и Федерером поляку хватит

9 июля Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач сыграют в полуфинальном матче Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Берреттини — коэффициент на его победу составляет 1.37. На успех Хуркача можно поставить за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Маттео Берреттини — Хуберт Хуркач 9 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Маттео Берреттини — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на пятый сет принимаются за 3.15.

Анализ матча 1/2 финала Уимблдона Маттео Берреттини — Хуберт Хуркач (09.07.2021)

Один из самых сенсационных Уимблдонов последних лет подходит к концу. В пятницу состоятся два полуфинала в мужском одиночном разряде, три из четырёх участников которых дебютируют на столь дальней стадии мэйджоров. Пожалуй, главной сенсацией турнира стал поляк Хуберт Хуркач. За выход в финал соревнований он поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее теннисисты играли друг с другом дважды, каждый одержал по одной победе. В полуфинале квалификации на Australian Open — 2018 выиграл Берреттини, а годом спустя на «Мастерсе» в Майами Хуркач взял реванш. Впрочем, с тех пор прошло достаточно времени, а на траве Маттео и Хуберт вообще не встречались ни разу.

Хуркач не просто так считается главной выскочкой турнира — до этого года максимумом на Уимблдоне был третий круг. Однако сейчас поляк не просто находится в шаге от финала. Порой подобное случается благодаря благоприятной сетке и самоликвидации фаворитов. Вот только здесь совсем другой случай.

Достаточно сказать, что по ходу соревнований он обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева и восьмикратного чемпиона травяного мэйджора Роджера Федерера. Оппозиция мощнейшая. Даже с учётом того, что россиянин смотрелся гораздо лучше до приостановки встречи, а возрастной швейцарец совсем недавно вернулся в тур после операции.

Особенно стоит отметить тот факт, что с Медведевым и Федерером поляк хоть и играл более чем достойно, но одерживал верх скорее благодаря большому количеству ошибок соперников. Чего только стоит 6:0 в третьем сете с Федерером. Как должен был сыграть легендарный Роджер, чтобы впервые в жизни получить «баранку» на Уимблдоне? Правильно, плохо.

В остальном же победы Хуркача сложно назвать чем-то невероятным. Лоренцо Музетти, Маркос Гирон и Александр Бублик получили от поляка по 0-3, однако мало кто сомневался в итоговых победах продолжающего прогрессировать Хуберта. Основное внимание на него обратили уже после побед над Медведевым и Федерером.

Что касается турнирного пути Берреттини, то он оказался значительно проще. Гидо Пелья, Ботик ван де Зандсхулп, Аляж Бедене, Илья Ивашко и Феликс Оже-Альяссим. Лишь последнего из пройденных соперников можно назвать солидным, однако победы над всеми были более чем уверенные. Кажется, итальянец даже не демонстрирует свой максимум — лишь в четвертьфинале с Оже пришлось включаться.

Не стоит забывать и о впечатляющей серии Маттео на травяных кортах — девятая ракетка мира не проигрывает уже десять матчей кряду. Перед стартом Уимблдона итальянец выиграл другой лондонский турнир — Queen's Club Championships, обыграв по пути к трофею Энди Маррея, Даниэля Эванса, Алекса де Минора и Кэмерона Норри. Последнее поражение Берреттини на зелёном покрытии датируется ещё 2019 годом. И даже в том сезоне его статистика на траве впечатляет — 12-2 и трофей в Штутгарте (Германия).

Берреттини пока обыграл на Уимблдоне всего одного серьёзного соперника, однако качество тенниса говорит о готовности итальянца как минимум выходить в финал. Как только Маттео проиграл второй сет Оже-Альяссиму, он прибавил и забрал две оставшиеся партии. На полуфинальную игру с Хуркачем он должен выходить заряженным с первых же геймов.

В таких условиях у поляка мало шансов даже пробить тотал больше. На наш взгляд, итальянец выйдет в финал без особых хлопот. Мы бы выбирали между классическим тоталом меньше и победой Берреттини с форой. До пятой партии тут вряд ли дойдёт.

Ставки на матч Уимблдона Маттео Берреттини — Хуберт Хуркач 9 июля 2021 года

После побед над Медведевым и Федерером на Хуркача обрушилось серьёзное давление, с которым поляк может не справиться. Берреттини находится на впечатляющей серии побед и считается явным фаворитом, достаточно просто показать свой максимум. Тогда самая большая победа в карьере уже никуда от него не уйдёт. До первого финала ТБШ рукой подать.

Ставка: тотал меньше 40.5 гейма за 1.85.