Эшли Барти — Каролина Плишкова. Прогноз: и это финал Уимблдона?!

10 июля Эшли Барти и Каролина Плишкова сыграют в матче финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Барти — коэффициент на её победу составляет 1.42. На успех Плишковой можно поставить за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Эшли Барти — Каролина Плишкова 10 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Эшли Барти — Каролина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Ставки на третий сет принимаются за 2.45.

Анализ финала Уимблдона Эшли Барти — Каролина Плишкова (10.07.2021)

Женский теннис славится непредсказуемостью и часто дарит неожиданные результаты. Конечно, Уимблдон-2021 без сюрпризов не обошёлся. Многие представительницы верхушки рейтинга покинули Лондон практически сразу. Однако на поздних стадиях удивляться приходилось редко. До финала добрались Эшли Барти и Каролина Плишкова.

Австралийка давно удерживает звание первой ракетки мира. Хотя с Уимблдоном у неё прежде не ладилось. Постоянные вылеты в стартовых раундах по разным причинам. То с сеткой не повезёт, то физическое состояние оставляет желать лучшего, то просто провал в отдельных матчах не позволял идти дальше. А в 2021 году всё наконец сложилось.

Выход в финал дался малой кровью. Достаточно сказать, что Барти в Лондоне отдала всего одну партию. И добавляла по ходу турнира. В первых раундах смотрелась тяжеловато. Проиграла сет испанке Карле Суарес-Наварро. Совершила девять двойных ошибок и трижды потеряла подачу с россиянкой Анной Блинковой. Дальше дело пошло на лад.

6:3, 7:5 с Катериной Синяковой. 7:5, 6:3 с Барборой Крейчиковой. 6:1, 6:3 с Айлой Томлянович. И 6:3, 7:6 с Анжелик Кербер. Не просто без проигранных сетов — всего с одним тай-брейком в четырёх предыдущих матчах! И это на траве. Уровень оппозиции, справедливости ради, элитным назвать нельзя. А вот крепким — более чем. В общем, Эшли в порядке.

В последние дни она показывает разносторонний и вариативный теннис. Сочетает мощные выстрелы под линию и плотные подачи с резаными и укороченными. Как результат, букмекеры считают австралийку явным фаворитом финала. И вот тут уже начинаются кое-какие вопросы. Ведь не всё так очевидно.

Каролина Плишкова очень долго буксовала. Играла неровно, регулярно проигрывала аутсайдерам и середнякам тура, никак не могла ровно провести хотя бы три-четыре матча подряд. В конце концов закономерно вылетела из топ-10 рейтинга WTA. И, похоже, это обстоятельство добавило концентрации. По крайней мере в Великобритании она хороша.

Прошла Тамару Зиданшек, Донну Векич, Терезу Мартинцову, Людмилу Самсонову, Веронику Голубич и Арину Соболенко. На протяжении четырёх встреч не проигрывала больше трёх геймов за сет. А партию отдала только в полуфинале. И ничего — не развалилась, справилась с эмоциями, добавила, дожала Соболенко. 5:7, 6:4, 6:4. Полностью заслуженный успех.

Барти действует интереснее, вот только показать свой лучший теннис на траве против такой Плишковой практически невозможно. Потому возникает неприятное ощущение, что смотреть финал будет тяжеловато. Чешка обладает мощнейшей подачей и колотит эйсы один за другим. Если с этим компонентом не возникнет проблем, каждый брейк-пойнт первой ракетке мира дастся с огромным трудом. У Соболенко был всего один брейк-пойнт за три сета. Тот самый, в концовке первой партии.

Каролина комфортно ощущает себя на задней линии и, похоже, нащупала подачу. Потому большого количества брейков не ждём. Барти классно начала полуфинал против Кербер, но ближе к концу первого сета немка собралась. И пошёл если не равный, то по крайней мере близкий теннис. С Плишковой поймать ритм будет сложнее.

На итоговый успех чешки дают больше тройки. Соблазн велик, но мы всё же перестрахуемся. Ф2 (+4 гейма) идёт за 1.80. Шансы Каролины в самом деле меньше, но разгром тут случится только при возникновении психологических проблем. По очным встречам Эшли впереди (5-2), зато на траве равенство (1-1). Причём в одном случае было два тай-брейка, а в другом — три сета.

Ставки на матч Уимблдона Эшли Барти — Каролина Плишкова 10 июля 2021 года

Плишкова пришла в себя и мощно проводит Уимблдон. Барти очень хороша, но показать свой лучший теннис против такой чешки будет тяжело. Потому что игра наверняка получится рваной. Мощные подачи и уверенные действия Каролины на задней линии осложняют нащупывание ритма, а для первой ракетки мира это важно. Эшли гораздо разнообразнее, но большого числа брейков тут быть не должно. Ждём теннис на любителя: борьба завяжется, вот только следить за ней будет нелегко.

Ставка: победа Плишковой с форой (+4 гейма) по сетам за 1.80.