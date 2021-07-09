Аргентина — Бразилия. Прогноз: исполнит ли Лионель Месси мечту всей жизни?

11 июля 2021 года состоится матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех сборной Аргентины оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Бразилия 11 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. А поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия (11.07.2021)

Второй жаркий месяц лета набирает обороты, календарь беспощаден ко всем. На чемпионате Европы уже отгремели полуфиналы, на другой стороне земного шара не отстают. Южноамериканские сборные в Кубке Америки тоже добрались до финала, честь биться за золото выпала бразильцам и аргентинцам. Вывеска что надо, настоящая классика жанра!

Встреча между сборными Аргентины и Бразилии запланирована на воскресенье, 11 июля. Она пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, а стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. Впрочем, отоспаться ещё успеем, пропускать такое событие явно не стоит. Обе команды проделали большой путь.



Аргентинцы, например, потеряли всего лишь два очка за четыре тура в группе А. В самом первом туре скатали ничью с крепкой сборной Чили (1:1), хотя даже имели некоторое игровое преимущество. Однако на гол Лионеля Месси в первом тайме после перерыва голом ответил Эдуардо Варгас. Так и доиграли.



Зато потом подопечные Лионеля Скалони выдали победную пятиматчевую серию. Обыграли со счётом 1:0 Уругвай с Парагваем и разгромили Боливию (4:1) с Эквадором (3:0). Единственная загвоздка случилась в полуфинале. Там всё решалось на тоненького.

И вполне могло обернуться трагедией. Основное время матча с Колумбией завершилось со счётом 1:1. И это ещё соперник пару раз угодил в каркас ворот. Регламент Копа Америка не предусматривает дополнительного времени, пришлось пробивать серию одиннадцатиметровых.



Здесь на первый план вышел Эмилиано Мартинес. Голкипер «Астон Виллы» совершил три спасения, провокация в сторону игроков соперника дала свои плоды. Хотя вратарь и до этого был хорош. Два пропущенных гола в пяти матчах — более чем достойный результат.



Однако бразильцам есть чем ответить. У них также пять побед в шести играх — потеряли очки лишь в последнем туре группового этапа. Но тут надо сказать, что Тите выпустил на встречу с Эквадором (1:1) экспериментальный состав, чтобы поберечь лидеров. В запасе остались Неймар, Жезус, Фред, Тьяго Силва и голкипер Эдерсон.

В четвертьфинале Бразилия выбила крепких чилийцев, а в полуфинале — не менее удивительных перуанцев. Вратарь английского «Манчестер Сити» выдал два «сухаря», совершив семь спасений. Стоит также вспомнить и «сухую» игру с Перу (4:0) во время группового этапа. Очень вероятно, что в финале сыграет именно он, а не Алисон Бекер.



При этом любопытно, что у сборных нет абсолютно никаких проблем с результативностью. За шесть игр Месси и компания оформили 11 голов, а Неймар со своими партнёрами настреляли 12 штук. То есть соперники забивали практически по два мяча в среднем за 90 минут. Отличные показатели.



И всё же букмекеры логично считают, что борьба за золото Кубка Америки не получится результативной. Во-первых, цена ошибки велика, поскольку на другой стороне поля высококлассный соперник, который не прощает. А потому есть смысл сыграть осторожнее. Во-вторых, в шести из семи последних очных встреч «верх» не пробивался.



Однако на классический «тотал меньше 2.5 мяча» предлагают довольно скромный коэффициент 1.61. Подойдёт для экспресса, но мы бы заиграли другой вариант. На наш взгляд, «тотал больше 5.5 жёлтой карточки» за 1.76 выглядит интересно по нескольким причинам. В первую очередь — статус. Всё-таки градус встречи наверняка будет высоким, особенно под конец второго тайма.

Второе — статистика личных встреч. Дело в том, что такой вариант заходил в четырёх из шести последних игр. А ведь три из них были товарищескими. То есть о дружбе здесь говорить явно не приходится. Да и главным арбитром назначен уругваец Эстебан Остохич, который за три встречи до этого успел показать 13 жёлтых и две красных карточки. Словом, жара обеспечена.

Прогноз и ставка на финал Кубка Америки Аргентина — Бразилия 11 июля 2021 года

Нас ждёт великолепный финала Кубка Америки. Настоящая классика жанра. С забитыми голами тут рискуют возникнуть трудности, ведь любая ошибка может стать роковой, есть смысл сыграть осторожнее. Зато эмоций и, как следствие, карточек должно быть в избытке. Статус встречи говорит сам за себя.



Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за коэффициент 1.76.