Италия — Англия, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи 11 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу подходит к концу, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 11 июля.

На что ставить в футболе 11 июля

На чемпионате Европы остались всего две сборные. Месяц классного футбола позади, нас ждёт главный матч. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» сыграют сборные Италии и Англии (22:00 мск). Именно подопечные Роберто Манчини считаются номинальными хозяевами. Но, естественно, полная поддержка трибун британцам гарантирована.

Итальянцы остались без Спинаццолы и с большим трудом преодолели полуфинал. Сборную Испании прошли только в серии пенальти. Англичане тоже не смогли справиться с Данией в основное время. Выиграли в овертайме благодаря падению Рахима Стерлинга и очень-очень сомнительному пенальти.



Что ещё? ФНЛ! Заключительный матч первого тура. «Металлург» из Липецка примет «Томь», начало — в 18:00 мск. Хозяева — новички лучшей лиги мира. А гости узнали, что не вылетели в ПФЛ всего за пару недель до старта сезона. Ох уж этот прекрасный российский футбол...



Идём дальше. Контрольные игры с участием клубов Российской Премьер-Лиги, их вполне достаточно. Например, «Урал» сойдётся с «Крыльями Советов» (13:00), «Зенит» — с немецким «Карлсруэ» (17:30), а «Локомотив» — с клубом «Целе» из Словении (19:00).



В Москве продолжается предсезонный турнир с участием четырёх команд РПЛ. Первый тур закроют «Сочи» и «Спартак». Начнут в 18:00 на стадионе «Открытие Банк Арена». Руй Витория продолжает осваиваться у руля красно-белых.

Кроме того, играют в чемпионатах Беларуси, Бразилии, Финляндии, Швеции, Литвы, Норвегии и Японии. Также можно поставить на MLS, азиатскую Лигу чемпионов и третий российский дивизион.

На что ещё ставить 11 июля

Теннис! Последний день Уимблдона — это традиционное время для финала в мужском одиночном разряде. Трофей разыграют первая ракетка мира Новак Джокович и стабильный представитель топ-10 рейтинга Маттео Берреттини. Начало запланировано на 16:00 мск.



Конечно, серб считается у букмекеров явным фаворитом. Итальянец уже несколько лет выступает на высоком уровне, но впервые добрался до финала ТБШ. А вот Ноле уже успел выиграть в 2021 году Australian Open и «Ролан Гаррос». Теперь остался шаг до третьего мэйджора в календарном году.



Есть кое-что и для любителей гонок. Формула-1 взяла паузу, а вот сезон в Формуле-Е продолжается. Снова добрались до Гран-при Нью-Йорка, старт состоится в 20:30.



И финал НБА. Третий матч между «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз» (3:00). Команда Девина Букера и Криса Пола ведёт в серии со счётом 2-0, несмотря на все старания Янниса Адетокунбо. Клубу из Висконсина нужно срочно исправлять ситуацию.