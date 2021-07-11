Италия — Англия. Прогноз «Фонбет»: готовьтесь к серии пенальти в финале Евро-2020

11 июля сборные Англии и Италии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу. Стартовый свисток на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прозвучит в 22:00 мск. Сделать ставку на финал Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Англия

Англичане добрались до решающего матча Евро-2020 без кадровых потерь. Гарет Саутгейт может рассчитывать на всех футболистов, которых включил в заявку. Определённые проблемы были у полузащитника «Арсенала» Букайо Сака, из-за которых он пропустил четвертьфинал с Украиной. Но 19-летний уроженец Лондона вернулся в основной состав в полуфинале. Именно после его прострела капитан датчан Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота.



В шести матчах Евро-2020 «три льва» пропустили всего один гол — со штрафного от Миккеля Дамсгора в полуфинале. Единственной командой, которой подопечные Саутгейта не сумели забить, стала Шотландия на групповом этапе (0:0).



Беспроигрышная серия составляет 12 матчей: 10 побед в основное время, одна победа в дополнительное время и одна ничья. Помимо нулевой ничьей с Шотландией и победы над Данией (2:1, доп. вр.), на Евро-2020 англичане переиграли Хорватию (1:0), Чехию (1:0), Германию (2:0) и Украину (4:0). Последнее поражение случилось в ноябре прошлого года от Бельгии в Лиге наций (0:2).

В какой форме Италия

Подопечные Роберто Манчини с каждым матчем обновляют рекордную серию без поражений. Итальянцы не проигрывают с сентября 2018 года — 33 матча подряд. До мирового рекорда, принадлежащего Испании и Бразилии, осталось всего два шага. Так команда отреагировала на непопадание на чемпионат мира — 2018, проходивший в России.

На групповом этапе Евро-2020 были обыграны Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0), в 1/8 финала — Австрия (2:1, доп. вр.), в четвертьфинале — Бельгия (2:1), в полуфинале — Испания (1:1, 4:2 по пенальти).



По ходу турнира тренерский штаб «Скуадра адзурра» столкнулся с одной серьёзной кадровой проблемой — кем заменить левого защитника Леонардо Спинаццолу. Защитник «Ромы» дважды признавался лучшим игроком матчей Евро-2020 — с Турцией на групповом этапе и с Австрией в 1/8 финала. Однако в четвертьфинале с Бельгией получил серьёзную травму ахилла, из-за чего пропустит полгода. В полуфинале с Испанией Спинаццолу заменил защитник «Челси» Эмерсон.



Другая проблема — отсутствие голов основного форварда сборной. Чиро Иммобиле забил два гола в двух стартовых турах групповой стадии, однако затем «молчал» в трёх матчах, в которых выходил в стартовом составе. Не исключено, что в финале Манчини поменяет Иммобиле на Доменико Берарди.

Ориентировочные составы Англии и Италии

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия — Италия: статистика личных встреч

Две последние очные встречи завершились со счётом 1:1, обе были в рамках товарищеских матчей. В последнем официальном матче итальянцы обыграли англичан 2:1 на групповом этапе чемпионата мира 2014 года.



На Евро-2012 «Скуадра адзурра» выбила «трёх львов» в четвертьфинале по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Из игроков, принимавших участие в той встрече, в составе Италии остался Леонардо Бонуччи, в составе Англии — Джордан Хендерсон.



По сумме всех матчей преимущество у итальянцев: 11 побед, 8 ничьих и 8 поражений. В официальных встречах «Скуадра адзурра» не проигрывает англичанам с ноября 1977 года.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Италия — Англия 11 июля 2021 года

Ставка: победитель определится в серии пенальти за 5.30. (Сделать ставку).



Обе команды слишком хорошо играют в обороне, чтобы рассчитывать на град голов в финале: у англичан один пропущенный мяч, у итальянцев — три (с учётом дополнительного времени). В семи из 14 случаев победитель матчей плей-офф Евро-2020 не был определён в основное время.



Силы команд примерно равны, здесь нет явного фаворита. Подобное уже было в полуфинале с участием Италии, где подопечным Манчини противостояли испанцы. Всё завершилось определением лучшего в серии пенальти. Если бы не дискуссионное решение судей в дополнительное время полуфинала Англия — Дания после падения Рахима Стерлинга в чужой штрафной, то и там всё дошло бы до серии 11-метровых ударов. Велика вероятность, что в финале не удастся избежать серии пенальти.



Если же вы уверены в противном, то можно поставить на победу одной из команд с разницей в один гол с коэффициентом 2.10. И англичане, и итальянцы уже одержали по три таких победы на Евро-2020. Да и в личных противостояниях если кто-то и побеждал, то именно в один гол. Так было в семи последних случаях.