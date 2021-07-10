Новак Джокович — Маттео Берреттини. Прогноз: лучшего теннисиста в истории не остановить

Трудно сомневаться в том, что Ноле заберёт третий турнир «Большого шлема» в 2021 году.

11 июля Новак Джокович и Маттео Берреттини сыграют в матче финала Уимблдона. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Новака Джоковича: коэффициент на победу серба составляет 1.25. На успех Берреттини можно поставить за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Маттео Берреттини 11 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Маттео Берреттини не получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на пятый сет принимаются за 4.10.

Анализ финала Уимблдона Новак Джокович — Маттео Берреттини (11.07.2021)

Последний день Уимблдона — это время финала в мужском одиночном разряде. И здесь снова не обошлось без Новака Джоковича. Первая ракетка мира продолжает погоню за «Золотым шлемом» — для этого нужно выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за календарный год. Два трофея уже есть — Australian Open и «Ролан Гаррос».

До третьего остался всего шаг. Гранды самоустранились: Рафаэль Надаль отказался от участия, Роджер Федерер проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале. А более молодые спортсмены не смогли этим воспользоваться: Стефанос Циципас вылетел в первом же раунде, Даниил Медведев не успел дожать Хуркача, Александр Зверев в пяти сетах проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

Тем временем Ноле чувствует себя в Лондоне более чем комфортно. Проиграл самый первый сет на турнире юному обладателю уайлд-кард Джеку Дрэйперу из четвёртой сотни рейтинга, с тех пор только побеждает. То есть забрал 18 партий подряд. Больше того — даже до тай-брейка доходил по большим праздникам.

Денис Кудла в заключительной партии взял шесть геймов, но не более того. И всё. Остальные обходились без «баранок», сохраняли лицо, да только больше четырёх геймов за один сет не уносили. Так было до полуфинала, в котором Денис Шаповалов оказал фавориту достойнейшее сопротивление.

Формально сербу хватило трёх партий. На деле пришлось потрудиться, встреча продолжалась почти три часа. И если бы канадец не плыл в решающие моменты, то наверняка утащил бы как минимум один сет. А Джокович на опыте исполнил классику: делал ровно столько, сколько нужно было для успеха.

Вроде бы ничего особенного не творил, ярких розыгрышей не устраивал. Но практически не ошибался. А в нужные моменты включался и забирал своё, дожидаясь неточностей оппонента. В первом сете совершил обратный брейк и оказался сильнее на тай-брейке, во втором и третьем брал чужую подачу при счёте 5:5. Несчастный Шаповалов в итоге не смог сдержать слёз.

Маттео Берреттини сейчас в полнейшем порядке. Итальянец давно входит в топ-10 рейтинга, однако до финала ТБШ добрался впервые. Пока обходился малой кровью. В четырёх сетах зачехлил Гидо Пелью, Оже-Альяссима и Хуркача, а Ботика ван де Зандсхулпа, Аляжа Бедене и Илью Ивашко закрыл в трёх партиях. Проблемам с запасом сил взяться неоткуда.

Берреттини обладает мощнейшей подачей и штампует эйсы пачками, что позволяет не тратить лишние силы. Он уже несколько раз пробивал планку в 20 подач навылет за игру в Лондоне. Второй очевидный козырь — убийственный удар с правой руки, который закончил огромное количество розыгрышей на Уимблдоне-2021.

Правда, значит это ровным счётом одно. Брейков будет не так много, а Маттео благодаря хорошему физическому состоянию вполне может утянуть одну партию. Рассчитывать на большее сложно. Джокович сыграет в фирменный теннис, то есть вынудит оппонента выглядеть хуже обычного. На приёме первая ракетка мира великолепна, так что эффективность подач итальянца наверняка снизится. И колотить эйс за эйсом не выйдет.

По очным встречам Новак впереди — две победы из двух возможных. На «Ролан Гаррос» — 2021 хватило четырёх сетов, на итоговом чемпионате в 2019 году Ноле вообще отдал всего три гейма. Разгрома не ждём, а вот дежурной победы серба — вполне. Любителям аккуратных ставок есть смысл рассмотреть П1 в трёх-четырёх сетах за 1.49. Для экспресса тоже сгодится.

Варианты посмелее — тотал меньше 39.5 гейма за 1.73 и П1 в трёх сетах за 2.38. Тай-брейк тут, скорее всего, будет, но отсутствие финалов ТБШ у Берреттини наверняка скажется. Психология Джоковича находится на другом уровне. А это значит, что он с огромной долей вероятности возьмёт третий мэйджор в году.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Маттео Берреттини 11 июля 2021 года

Берреттини классно подаёт и обладает шикарным форхендом. Вот только Джокович останавливал и не такое. Серб по-прежнему делает ровно столько, сколько нужно для победы. Редко ошибается, добавляет в решающие моменты сетов. И оставляет ключевые розыгрыши за собой. Верх притязаний итальянца — одна партия. Для большего должно слишком многое совпасть.

Ставка: тотал меньше 39.5 гейма за 1.73.