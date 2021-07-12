«Шахтёр» С — «Лудогорец». Прогноз: чемпион Беларуси быстро вылетит из Лиги чемпионов

13 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Лудогорец». Начало встречи — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами болгар: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех белорусского клуба оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лудогорец» 13 июля 2021 года

Букмекеры считают, что ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» С — «Лудогорец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. А поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Шахтёр» С — «Лудогорец» (13.06.2021)

За окном середина лета 2021 года. Коронавирус до сих пор не даёт покоя жителям планеты, но в футбольном мире всё более-менее устаканилось. Успешно отгремел перенесённый на год чемпионат Европы, поздравления принимают итальянцы, а на другом полушарии Месси наконец-то взял Кубок Америки. Пора возвращаться к клубным историям.



Благополучно стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, участники провели первые матчи. Дело подошло к решающим ответным встречам. На вторник, 13 июля, запланировано сразу 12 из них. Есть и интересные пары. Например, солигорский «Шахтёр» встретится с «Лудогорцем». Начало — в 22:30 мск.



Сразу следует прояснить, что поединок перенесли из Солигорска на стадион «Чукарички» в столицу Сербии. Нейтральное поле было выбрано по причине отсутствия возможности у «Лудогорца» прилететь в Беларусь из Болгарии. А ведь первый поединок проходил в Разграде на «Лудогорец Арене», и на трибунах даже были болельщики.



Трудно сказать, что игра шла под диктовку разградцев, поскольку гости не стеснялись отвечать на атаки соперника. А во втором тайме даже имели хорошую возможность отличиться, начудили тогда защитник и голкипер хозяев. И всё же острее и содержательнее смотрелись именно хозяева.



Сама встреча завершилась минимальной победой «Лудогорца», но здесь солигорчане должны проставиться перед голкипером. За 90 с лишним минут опытный Александр Гутор, знакомый российским болельщикам по выступлениям в РПЛ, выручил партнёров как минимум шесть раз. Плюс хозяева собрали дуплет из перекладины и штанги.



У «Шахтёра» по-прежнему остаются неплохие шансы продолжить участие в турнире. Но это на бумаге. Дело в том, что для болгар прошлая игра стала первой официальной в нынешнем сезоне. До этого они провели лишь четыре товарищеских матча, в которых добыли две победы, однажды сыграли вничью и ещё один раз проиграли.



В то время как «горняки» проводят полноценный сезон в Высшей лиге Беларуси. Более того, они успели сыграть 14 туров, одержав 13 побед. Ещё один матч завершился с ничейным результатом. В турнирной таблице лидируют с 40 очкам. Отрыв от ближайшего преследователя — БАТЭ — составляет четыре пункта.

Но даже при этом в прошлом поединке интереснее выглядела болгарская команда. Сейчас же их игра должна быть ещё лучше. Да и нельзя не принимать во внимание большой опыт выступлений в еврокубках. Причём местами более чем успешный. А потому П2 за коэффициент 1.83, на наш взгляд, смотрится логично.



Альтернативный вариант — классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.85. Несмотря на обилие моментов у «Лудогорца» в первом матче, много голов на этот раз мы бы ждать не стали. Конечно, «Шахтёр» будет вынужден идти в атаку, да и болгарам гол для спокойствия не помешает. Но играть без оглядки на собственные ворота опасно для обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» С — «Лудогорец» 13 июля 2021 года

На своём поле «Лудогорец» добился победы с минимальным счётом, хотя по моментам мог рассчитывать на разгром. «Кротов» много выручал опытный Александр Гутор. Конечно, теперь «Шахтёру» нужно будет идти вперёд, да и болгарам лишний гол для спокойствия не помешает. Но много голов не ждём. Играть без оглядки на оборону опасно для обеих сторон.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.