Анна Калинская — Ангелина Калинина. Прогноз: без шансов для бывшей девушки Кирьоса

13 июля Анна Калинская и Ангелина Калинина сыграют в матче первого круга соревнований в Будапеште (Венгрия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Калинину — коэффициент на её победу составляет 1.25. На успех Калинской можно поставить за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Анна Калинская — Ангелина Калинина 13 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анна Калинская — Ангелина Калинина получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 2.86.

Анализ матча турнира в Будапеште Анна Калинская — Ангелина Калинина (13.07.2021)

С завершением травяного отрезка сезона расписание стало крайне разнообразным — тут и хардовые соревнованиях в Праге, и грунтовый Hungarian Ladies Open в Будапеште. В столице Венгрии выступит лишь одна россиянка — Анна Калинская. Соперницей по первому раунду станет представительница Украины Ангелина Калинина.

Единственная очная встреча случилась в 2017 году. Во втором круге соревнований в Санкт-Петербурге победу одержала россиянка — после счета 7:6 (3), 3:0 украинка приняла решение сняться и пропустить соперницу в четвертьфинал. Впрочем, с тех пор прошло уже четыре года, уровень теннисисток теперь не выглядит таким разнящимся.

Результаты Калининой на последних турнирах не могут не впечатлять. В 10 последних матчах добыто 10 побед. Да, турниры в Монпелье и Контрексевиле далеко не самые крупные, однако на каждом из них украинка завоевала трофей. Как минимум уверенности это ей придаст.

Важно отметить, что те соревнования проходили именно на грунте — на этом же покрытии состоится и более статусный Hungarian Ladies Open в Будапеште. Результаты Ангелины на красных кортах в целом даже несколько поражают — 27 побед при лишь трёх поражениях по текущему сезону. В первом круге «Ролан Гаррос» она и вовсе в двух партиях обыграла Анжелику Кербер.

Анна Калинская такими результатами похвастаться не может. За весь 2021 года одержала всего 13 побед, проиграв в таком же количестве матчей. На грунте у россиянки и вовсе скромные 3-6 при совсем недавнем поражении от 239-й ракетки мира из Венгрии Анны Бондарь. Прямо скажем, поводов для оптимизма немного.

Специалисты практически уверены в победе Калининой, и с этим сложно не согласиться — уж слишком впечатляющий отрезок сезона проводит украинка. Кажется, Калинская не сумеет отобрать у соперницы и партии — на такой исход можно поставить по коэффициенту 1.68. Вполне неплохо.

Альтернативные варианты классические — фора на украинку и общий тотал по геймам. По более привлекательному коэффициенту 1.97 можно взять тотал меньше 19.5 геймов — всё те же 2-0 в пользу украинки, но без особой борьбы в каждой из партий. Калининой, пожалуй, вполне по силам выиграть и разгромно.

На грунте она очень хороша, чего нельзя сказать о Калинской. Брейки на красном покрытии встречаются чаще обычного, особенно в женском теннисе. Потому весьма вероятно, что как минимум одну из партий украинка заберёт без особого сопротивления. Ждём тут чего-то в духе 6:4, 6:3. Для прохода тотала меньше должно хватить с запасом.

Ставки на матч турнира в Будапеште Анна Калинская — Ангелина Калинина 13 июля 2021 года

Два подряд грунтовых трофея в исполнении Калининой говорят лишь об одном — украинка находится в великолепной физической форме и прекрасно чувствует себя на медленном покрытии. Сказать то же самое о Анне Калининой нельзя. Не видно и причин, по которым она может забрать у Ангелины хотя бы один сет.

Ставка 1: победа Калининой со счётом 2-0 за 1.68.

Ставка 2: тотал меньше 19.5 геймов за 1.97.