Анна Блинкова — Ольга Говорцова. Прогноз: россиянка моментально покинет Швейцарию

Более пяти лет Говорцова не может завершить сезон в топ-100, хотя портит нервы рейтинговым соперницам.

13 июля Анна Блинкова и Ольга Говорцова сыграют в матче первого круга соревнований в Лозанне (Швейцария). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Блинкову — коэффициент на её победу составляет 1.70. На успех Говорцовой можно поставить за 2.17.

Коэффициенты букмекеров на матч Анна Блинкова — Ольга Говорцова 13 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анна Блинкова — Ольга Говорцова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.97.

Анализ матча турнира в Лозанне Анна Блинкова — Ольга Говорцова (13.07.2021)

Травяной отрезок сезона завершён, а значит, расписание турниров теперь будет крайне разнообразным — от хардовых соревнований в Праге и до самых разных грунтовых ивентов. Ближайший крупный — Олимпиада, через несколько недель после которой состоится и US Open. Пока же теннисисты будут соперничать на менее престижных турнирах.

Одним из них станет Ladies Open Lausanne категории WTA-250. 32 девушки на протяжении недели будут выяснять отношения на грунте в Швейцарии, одной из участниц станет россиянка Анна Блинкова. В первом круге её соперницей оказалась представительница Беларуси Ольга Говорцова. Ранее теннисистки не встречались.

22-летняя Блинкова в 2021 году провела всего шесть матчей на красных кортах — три победы и три поражения. Анна в целом больше предпочитает играть на харде. Особенно забавно, что при этом лучший результат в карьере россиянки на турнирах «Большого шлема» был добыт именно на грунтовом «Ролан Гаррос» (3-й круг).

Что касается Говорцовой, то на грунте Ольга чувствует себя в этом сезоне как рыба в воде. Лишь за три последних месяца на данном покрытии уже набежало 16 матчей, в которых она одержала девять побед. После раннего вылета с Уимблдона представительница Беларуси уже успела заявиться на челленджер в Бостаде (Швеция), где дошла до финала. Уровень оппозиции был скромным, но практика получена.

Также стоит отметить существенную разницу в рейтинге девушек. Если Блинкова является представительницей топ-100, то Говорцова уже давно соревнуется по большей части с девушками из второй сотни рейтинга. Накануне матча между теннисистками более 40 позиций (Блинкова — 82, Говорцова — 124). Но так ли это значимо?

Не самые стабильные выступления в 2020 году не мешают Анне добраться до полуфинальной стадии турнира категории ITF в Боле (Хорватия), однако большими свершениями на грунте она похвастаться не может. На Открытом чемпионате Франции россиянка сыграла всего один матч — быстрое и чувствительное поражение от скромной Хейли Баптист со счётом 1:6, 4:6.

Букмекеры считают, что фаворитом предстоящей игры станет Блинкова. Спорное заявление, учитывая далеко не лучшие результаты россиянки как на грунте, так и по всему сезону в целом. Говорцова, которая ещё позавчера играла в финале соревнований в Бостаде, находится в отличной форме и готова дать серьёзный отпор сопернице. Плюсовая фора на теннисистку из Беларуси более чем смотрится.

Например, Ф2 (+2.5 гейма) идёт с крепким коэффициентом 1.82. Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую победу Говорцовой за отличные 2.17. Не смотрите на рейтинг, на данный момент представительница Беларуси ничуть не хуже россиянки. По крайней мере, на грунте.

Ставки на матч турнира в Лозанне Анна Блинкова — Ольга Говорцова 13 июля 2021 года

Наверняка нас ожидает достаточно близкий матч, в котором победить может любая из теннисисток. В таком случае стоит выбирать между общим тоталом и плюсовой форой на девушку, которая по версии букмекеров является андердогом. Остановимся на втором варианте и поддержим представительницу Беларуси. Она сейчас смотрится более чем неплохо.

Ставка: победа Говорцовой с форой (+2.5 гейма) за 1.81.