Лига чемпионов, «Злате Моравце» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 13 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 июля.
На что ставить в футболе 13 июля
Сегодня пройдут ответные матчи квалификации Лиги чемпионов. Солигорский «Шахтёр» попытается отыграть выездные 0:1 в матче с «Лудогорцем», правда, матч пройдёт в Белграде. «Шериф» проведёт матч с албанской «Теутой», эта игра превратилась в простую формальность, первую встречу молдаване выиграли 4:0. Литовский «Жальгирис» едет в гости к «Линфилду» с домашними 3:1 в активе.
Кроме того, можно ставить на товарищеские матчи. Сегодня, к примеру, ЦСКА сыграет со словацким клубом «Злате Моравце». А еще два матча пройдут на Золотом кубке. Приглашённые гости — Катар — сыграют с Панамой, а Гондурас встретится с Гренадой.
На что ставить в хоккее 13 июля
Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.
На что ещё ставить 13 июля
На этой неделе проходят теннисные турниры в Бостаде, Гамбурге, Ньюпорту, Амерсфорте, Тоди и Яссах и Нур-Султане. В Казахстане Евгений Карловский сыграет с монегаском Лукасом Катариной, Павел Котов — с украинцем Сергеем Стаховским, а Роман Сафиуллин — с Малеком Жазири из Туниса.
На волейбольном чемпионате мира среди девушек U20 сборная России сразится с командой Нидерландов.
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