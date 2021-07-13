Виллаш-Боаш, Тедеско или Черевченко? Кто сменит Черчесова в сборной России

В минувший четверг Российский футбольный союз объявил об отставке с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он проработал в этой должности пять лет и вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Но после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020, где команда не смогла выйти из группы, было принято решение об уходе специалиста.

Что теперь? Кажется, к уходу Черчесова в РФС особенно готовы не были. Нужно быстро искать нового кандидата, ведь следующие матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 уже в сентябре. Аналитики букмекерской компании «Фонбет» дали свой прогноз на то, кто примет национальную команду. Давайте изучать расклад, который они представили.

Виллаш-Боаш: нужно ли ему это?

Главным претендентом аналитики считают экс-тренера «Зенита» португальца Андре Виллаш-Боаша, вероятность его назначения оценивают в 20%. Что ж, у португальца есть свои плюсы: он тренер современной формации, он уже работал в России и представляет, с чем ему придётся столкнуться. Наконец, вполне возможно, его назначение поддержит кто-то из крупных спонсоров и оплатит контракт специалиста. Но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются.

Во-первых, у него нет опыта работы со сборной. Не считать же таковой работу во главе команды Британских Виргинских островов. Всё-таки одно дело, когда ты работаешь ежедневно, а совсем другое — собирать игроков и выжимать из них максимум за несколько дней.

Виллаш-Боаш имеет скандальную репутацию. Он не так гладко уходил из «Зенита», а затем не получилось в Китае и «Марселе». Из французского клуба он ушёл со скандалом. То ли это, что нужно сборной России? Далеко не факт.

Наконец, кроме «Порту» на старте карьеры и «Зенита», где выиграть всё же было довольно просто, Виллаш-Боаш ничего не добился, хотя работал в «Челси» и «Тоттенхэме» — мягко говоря, не самых последних клубах. В общем, кандидатура португальца довольно странная при всём уважении.

Тедеско: эмоции и русский против семьи

15% вероятности аналитики «Фонбет» отдают Доменико Тедеско, который по окончании прошлого сезона покинул «Спартак». Что ж, Доменико — прекрасный мотиватор, он выучил русский язык и знает наших игроков. Кроме того, он достаточно неприхотлив. Проблема семьи, из-за которой немец покинул Россию, тоже решаема, всё-таки, чтобы тренировать сборную, ему не нужно будет постоянно находиться в нашей стране.

Но, с другой стороны, Тедеско никогда не работал со сборными, в его бэкграунде нет большого опыта работы в принципе. Да и конфликты в России у него случались. Та ли эта фигура, которая может всех сплотить и объединить? Уверенности в этом нет.

Петкович — интересный вариант. Но ему нет смысла ехать в Россию

Ещё один вариант, о котором говорят — Владимир Петкович, который только что дошёл до четвертьфинала Евро-2020 со сборной Швейцарии. Его назначение оценивают в 10%. Специалист знает русский, давно работает со сборными, умеет работать с середняками. В общем и целом вариант неплохой. Другое дело, что никакого резона ехать в Россию после удачного турнира со Швейцарией Петковичу нет. Разве что деньгами можно заинтересовать. Но есть ли они сейчас в РФС?

Остальные кандидаты — либо дорогие, либо сомнительные

Кроме трёх вышеперечисленных кандидатур, букмекеры предложили и ещё ряд фамилий. В 10% оценивают шансы Валерия Карпина, но, кажется, тот не горит желанием покидать «Ростов». По той же причине маловероятно появление у руля команды Леонида Слуцкого или Сергея Семака. Есть ещё Юрий Сёмин и Игорь Черевченко, но верится в это тоже с трудом. Кажется, готового российского кандидата сейчас действительно нет.

А что иностранцы? Йоахим Лев, Антонио Конте, Златко Далич, Дик Адвокат — называют эти фамилии. Но кому-то проект сборной России может показаться банально неинтересным, кто-то может запросить слишком много денег. Поэтому самым вероятным выглядит вариант «кто-то другой», на такое развитие событий дают 23%. Например, Штефан Кунц, который руководит олимпийской сборной Германии. Или кто-то ещё? Переговоры любят тишину. Посмотрим, к чему это всё привёдет. До отборочных матчей ЧМ-2022 осталось 2,5 месяца.