«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Слуцкий покажет Рую Витории, на что способны в РПЛ

14 июля состоится матч второго тура предсезонного турнира «Рубин» — «Спартак». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех казанцев оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Спартак» 14 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.17. Гол казанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. А поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча товарищеского турнира «Рубин» — «Спартак» (14.07.2021)

За окном разгорается второй месяц лета. Чемпионат Европы вместе с Кубком Америки благополучно отгремели, пора возвращаться к клубным историям. Уже стартовали квалификационные раунды еврокубков, а в конце июля начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сейчас отечественные команды продолжают подготовку.



В преддверии нового розыгрыша РПЛ четыре клуба принимают участие в Кубке Матч Премьер. Второй тур запланирован на среду, 14 июля. В самой поздней из игр казанский «Рубин» на «Открытие Банк Арене» сыграет с московским «Спартаком». Но большой роли поле не играет, поскольку из-за коронавируса трибуны будут пустыми.



Разумеется, логично, что больше внимания адресовано в сторону красно-белых, поскольку всегда интересно, когда в команде происходит смена тренера. Тем более что на тренерском мостике Доменико Тедеско сменил небезызвестный и опытный Руй Витория. В прошлом — главный тренер португальской «Бенфики». Правда, там получалось далеко не всё.



Помимо трёх контрольных игр, на которых мы не будем заостряться, москвичи под руководством нового наставника успели мощно стартовать на турнире. Против «Сочи». Выиграли со счётом 4:0, хотя участие в игре не принимали Квинси Промес, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все три футболиста получили дополнительный отдых после чемпионата Европы.



С первых минут впереди вышли вернувшиеся из аренд Георгий Мелкадзе и Резиуан Мирзов. Последний выглядел активно, даже записал на свой счёт гол и результативную передачу. К атаке «Спартака» тогда вопросов не возникло, а в обороне практически не пришлось ничего делать. Сочинцы крайне редко по-настоящему тревожили москвичей, проблемы с линией нападения дали о себе знать. Уход Антона Заболотного в ЦСКА — это потеря.



Впрочем, упускать из виду казанский «Рубин» тоже не стоит. Дело в том, что под руководством Леонида Слуцкого клуб выглядит очень достойно. По итогам прошедшего сезона чемпионата России он попал в розыгрыш нового европейского турнира — Лиги конференций. Вполне может замахнуться на высокие места и теперь, подготовка продолжается.



В первом туре межсезонного турнира казанцы обыграли крепкие подмосковные «Химки». Правда, стоит отметить, что единственный гол на 90-й минуте забил вышедший во втором тайме Хвича Кварацхелия. Когда составы уже существенно изменились у обеих сторон. Казанцы фактически сыграли двумя составами. Создали достаточно, хотя у соперника остроты имелось не меньше.

Букмекеры считают фаворитами москвичей, а вот мы бы не стали угадывать возможный исход. Гораздо перспективнее, на наш взгляд, смотрится ставка на голы в обе стороны. Операторы предлагают поставить на неё за вполне рабочий коэффициент 1.82. Интересна она по нескольким причинам.



Во-первых, конечно, уровень сопротивления, который показал «Сочи» в прошлый раз, оставляет желать лучшего. Во всей красе оборону Руя Витории мы так и не видели. Вот и задачка для Леонида Слуцкого нашлась. В обойме у казанцев Хвича, Макаров, Деспотович и другие. Лидеры постепенно набирают кондиции, могут и нагрузить голкиперов соперника. Ставка на голы в обе стороны проходила в трёх стартовых контрольных встречах при новом тренере.



Ещё один любопытный вариант — голы в обоих таймах за 1.66. Командам в предсезонных встречах свойственно выставлять разные составы на первую и вторую половины, тем более что количество замен в перерыве не ограничено. Такое мы видели не раз, скорее всего, это произойдёт и сейчас. Так что без моментов обе стороны не останутся.

Прогноз и ставки на матч «Рубин» — «Спартак» 14 июля 2021 года

Предсезонка в разгаре, команды готовятся к еврокубкам и новому сезону чемпионата России. В первом туре «Спартак» с новым тренером разгромил «Сочи» всухую, но сопротивление тогда южане, надо признать, оказали слабое. На наш взгляд, «Рубину» Леонида Слуцкого по силам разочаровать красно-белых. В первой игре казанцы долго запрягали, но по итогу создали достаточно.



Ставка 1: обе забьют за 1.82.



Ставка 2: голы в обоих таймах за 1.66.