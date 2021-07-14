Анна Блинкова — Лючия Бронцетти. Прогноз: россиянка готова бороться за титул в Лозанне

В первом круге соперница Блинковой проиграла всего один гейм. С россиянкой такое не пройдёт.

15 июля Анна Блинкова и Лючия Бронцетти сыграют в матче второго круга соревнований в Лозанне (Швейцария). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Блинкову — коэффициент на её победу составляет 1.65. На успех Бронцетти можно поставить за 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Анна Блинкова — Лючия Бронцетти 15 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анна Блинкова — Лючия Бронцетти получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на третий сет предлагается с коэффициентом 2.40.

Анализ матча турнира в Лозанне Анна Блинкова — Лючия Бронцетти (15.07.2021)

Травяной отрезок сезона завершён, а значит, расписание турниров теперь будет крайне разнообразным — от хардовых соревнований в Праге и до самых разных грунтовых ивентов. Ближайший крупный — Олимпиада, через несколько недель после которой состоится и US Open. Пока же спортсмены будут соревноваться на менее престижных турнирах.

Одним из таких соревнований являются Ladies Open Lausanne категории WTA-250. На протяжении недели 32 девушки будут выяснять отношения на грунте. Одной из участниц стала россиянка Анна Блинкова, успевшая пробиться во второй раунд. Следующей соперницей станет малоизвестная итальянка Лючия Бронцетти.

Ранее теннисистки не пересекались, статистика очных встреч тут никак не поможет. 22-летняя Блинкова в текущем сезоне провела всего семь матчей на красных кортах — четыре победы и три поражения. В целом Анна больше предпочитает играть на харде, однако нельзя сказать, что она может играть только на быстрых покрытиях.

Вовсе нет — на грунте Анна себя чувствует достаточно комфортно. Больше того — лучший результатах россиянки на турнирах «Большого шлема» в карьере был добыт именно на грунтовом «Ролан Гаррос» (3-й круг в 2019 году). Тогда она прошла квалификацию и уступила только Мэдисон Кис. Причём в трёх сетах.

Бронцетти чувствует себя в этом сезоне прекрасно. В её активе 31 матч на грунтовом покрытии — 21 победа при 10 поражениях. Статистика приличная, хотя уровень оппозиции был так себе. Есть у итальянки и завоёванный трофей на глине — речь о соревнованиях категории ITF во Франции, было это ещё в марте.

Очень существенна разница в рейтинге девушек. Если Блинкова уже давно является представительницей топ-100 и пытается подняться выше, то 22-летняя Бронцетти ни разу не была даже в топ-200. В настоящее время Блинкова является 82-й ракеткой мира, Бронцетти — 241-й.

В своих первых матчах в Лозанне теннисистки одержали совершенно разные победы. Если россиянка с боями прошла опытную Ольгу Говорцову (2:6, 6:4, 6:2), то итальянка вообще не почувствовала сопротивления со стороны Тесс Суно — 6:1, 6:0. Другое дело, что Суно потерпела 8 поражений в 10 последних матчах и располагается на 608-й строчке рейтинга WTA.

При огромной разнице в рейтинге теннисисток букмекеры выделяют Блинкову далеко не самым однозначным фаворитом. Предлагаем воспользоваться такой ситуацией и сделать ставку на куда более опытную в соревновательном плане россиянку. 1.65 — более чем комфортный коэффициент. По крайней мере, для матча, в котором встречаются теннисистки с разницей в более чем 150 рейтинговых позиций.

Любителям рисковать стоит рассмотреть успех Анны в двух сетах. Уверенности в проходе ставки нет, но коэффициент 2.37 выглядит соблазнительно. На наш взгляд, шансы на успех тут явно не ниже 50%. Значит, надо брать.

Ставки на матч турнира в Лозанне Анна Блинкова — Лючия Бронцетти 15 июля 2021 года

Далеко не факт, что нас ожидает близкий матч. Наиболее реальным развитием событий здесь видится уверенная победа Анны Блинковой в двух партиях. В качестве альтернативной ставки предлагаем обратить внимание на 2-0 по партиям в пользу россиянки. В данном случае коэффициент ещё более впечатляющий.

Ставка 1: победа Блинковой за 1.65.

Ставка 2: победа Блинковой 2-0 по сетам за 2.37.