Наталья Вихлянцева — Ясмине Паолини. Прогноз: россиянке пора возвращаться в топ-100

Пару лет назад Вихлянцева входила в топ-100. Пора выбираться из кризиса.

15 июля Наталья Вихлянцева и Ясмине Паолини сыграют в матче второго круга соревнований в Лозанне (Швейцария). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Паолини — коэффициент на её победу составляет 1.29. На успех Вихлянцевой можно поставить за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Наталья Вихлянцева — Ясмине Паолини 15 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Наталья Вихлянцева — Ясмине Паолини получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.92, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.86. Поставить на третий сет можно за 2.50.

Анализ матча турнира в Лозанне Наталья Вихлянцева — Ясмине Паолини (15.07.2021)

Обычно не самая интересная постмэйджоровская неделя в этом году рискует оказаться вполне бодрой. По всему миру проходит множество турниров, на которые среди прочих заявились достаточно рейтинговые теннисистки. Играют и представительницы России. Одна из них, Наталья Вихлянцева, пробилась во второй круг в Лозанне.

Следующей соперницей станет итальянка Ясмине Паолини. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались, однако сразу же бросается в глаза солидная разница в рейтинге. Если Паолини является 87-й ракеткой мира, то Вихлянцева находится в заключительной трети второй сотни рейтинга — 175-е место.

Столь низкий рейтинг уроженки Волгограда обусловлен откровенно плохими результатами в последние два сезона. В 2021 году у Вихлянцевой всего три победы в 11 проведённых матчах, а в семи последних играх и вовсе лишь один успех. Это никуда не годится. Победа состоялась накануне.

В первом круге соревнований в Лозанне она неожиданно обыграла украинку Катерину Завацкую. А ведь ещё пару лет назад Наталья была крепким игроком топ-100. Больше того, она даже забиралась на 54-ю строчку рейтинга WTA. Некоторые эксперты говорили, что имеет потенциал для попадания в топ-30.

Результаты итальянки в текущем сезоне можно охарактеризовать исключительно положительно. 17 побед в 31 матче и завоёванный трофей в хорватском Боле. Конкретно на грунте успехи Ясмине ещё серьёзнее — 12 побед в 18 матчах и тот самый титул в Хорватии. Очень недурно.

При этом победа на турнире случилась лишь месяц назад, а значит, наверняка игровая форма у Паолини в полном порядке и сейчас. Матчи первого раунда соревнований в Лозанне получились для теннисисток разными. Вихлянцева, будучи андердогом встречи с Завацкой, не просто добыла волевую победу, а ещё и повесила сопернице «баранку» в решающей партии — 4:6, 6:4, 6:0.

Украинка абсолютно развалилась в конце, а Наталья не сбавляла обороты и пользовалась чужими ошибками. Паолини же, будучи седьмой сеяной, откровенно удивила. Она едва не уступила скромной представительнице Греции Валентини Грамматикопулу — 6:3, 4:6, 7:5.

Судя по первому кругу, российская теннисистка набрала ход, а победа со счётом 6:0 в решающем сете должна придать психологической уверенности, что в женском теннисе играет чуть ли не ключевую роль. Если Вихлянцевой снова удастся показать свой лучший теннис, она как минимум создаст итальянской сопернице проблемы. Как максимум — сможет пробиться в четвертьфинал.

Букмекеры абсолютно не верят в успех Вихлянцевой, это видится идеальной возможностью подзаработать. Как минимум партию россиянке взять по силам. Коэффициент 1.98 в такой ситуации выглядит огромным, а значит, отказываться от такого подарка специалистов просто нельзя. Любители рисковать могут рассмотреть лобовую победу Натальи за дивные 3.60.

Ставки на матч турнира в Лозанне Наталья Вихлянцева — Ясмине Паолини 15 июля 2021 года

Ясмине Паолини не является таким однозначным фаворитом предстоящего матча, как об этом говорят специалисты. Да, итальянка находится в хорошей игровой форме, однако в целом уровень её игры примерно сопоставим с тем, что умеет Наталья Вихлянцева. В не самом топовом турнире разница между теннисистками сильно сглаживается, поэтому идти против букмекеров в данной ситуации можно и нужно.

Ставка: победа Вихлянцевой с форой (+1.5) по сетам за 1.98.